Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары
Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков продолжит карьеру в составе лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает авторитетное издание Record, а также подтверждают несколько португальских источников.
По информации издания, сумма трансфера составит 30 млн евро – ради украинца португальский клуб установит клубный рекорд нынешнего трансферного окна. В июле «орлы» подписали бразильского полузащитника Ришара Риоса за 27 млн евро.
Кроме того, донецкий клуб будет получать бонусы за результативные удары полузащитника и процент от дальнейшей продажи, который пропишут в соглашении.
В четверг, 28 августа, футболист сыграет последний матч в составе украинской команды, после чего попрощается с одноклубниками. «Бенфика» ожидает, что Судаков прибудет в Лиссабон 29 августа для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В прошлом сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
🚨 Encarnados vão pagar 30 milhões de euros, mais uma verba por objetivos, ao Shakhtar Donetsk— Record (@Record_Portugal) August 28, 2025
👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/K6sRlBTQ4z pic.twitter.com/TvKwWWY8mL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната
Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал слухи о конфликте с лидером команды
Неужели?