Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 15:15 | Обновлено 28 августа 2025, 15:30
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова

Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары

28 августа 2025, 15:15 | Обновлено 28 августа 2025, 15:30
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков продолжит карьеру в составе лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает авторитетное издание Record, а также подтверждают несколько португальских источников.

По информации издания, сумма трансфера составит 30 млн евро – ради украинца португальский клуб установит клубный рекорд нынешнего трансферного окна. В июле «орлы» подписали бразильского полузащитника Ришара Риоса за 27 млн евро.

Кроме того, донецкий клуб будет получать бонусы за результативные удары полузащитника и процент от дальнейшей продажи, который пропишут в соглашении.

В четверг, 28 августа, футболист сыграет последний матч в составе украинской команды, после чего попрощается с одноклубниками. «Бенфика» ожидает, что Судаков прибудет в Лиссабон 29 августа для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Шахтер Донецк Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Record.pt
ZloyDeda
А як-же Енцо Фернандес, за якого лісабонці заплатили 44 лями євро?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
SHN
Жора сегодня будет заниматься балетом,чтобы не рисковать
Ответить
+1
Zander
Хай буде й Бенфіка. Удачі Жорі!
Ответить
0
ТвояМамка
Да ладна?!
Неужели?
Ответить
0
MaximusOne
Одне погано, що Туран сліпий обмежений бразилолюб, і ніякого іншого українця йому на заміну не підтяне в команду.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
rosti79
Зачем это палено. Их что яремчук не чего не научил? 
Ответить
0
ZloyDeda
А як-же 40-50 лямів? Все ж переламали ахмєта через коліно і не задовільнили його забаганки  
Ответить
-3
