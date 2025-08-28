Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков продолжит карьеру в составе лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает авторитетное издание Record, а также подтверждают несколько португальских источников.

По информации издания, сумма трансфера составит 30 млн евро – ради украинца португальский клуб установит клубный рекорд нынешнего трансферного окна. В июле «орлы» подписали бразильского полузащитника Ришара Риоса за 27 млн евро.

Кроме того, донецкий клуб будет получать бонусы за результативные удары полузащитника и процент от дальнейшей продажи, который пропишут в соглашении.

В четверг, 28 августа, футболист сыграет последний матч в составе украинской команды, после чего попрощается с одноклубниками. «Бенфика» ожидает, что Судаков прибудет в Лиссабон 29 августа для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.