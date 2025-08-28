Л. Киченок / Перес – Фернандес / В. Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала US Open 2025
28 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии сыграют против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Винус Уильямс. Поединок состоится третьим запуском на Grandstand третьим запуском после игры Кырстя – Мухова. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми, либо против Оксаны Калашниковой и Юлии Стародубцевой.
