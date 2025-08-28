Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 августа 2025, 09:21 | Обновлено 28 августа 2025, 09:22
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона попрощалась с вратарем, которого прогнал Флик

Иньяки Пенья перебрался на правах аренды в «Эльче»

ФК Эльче. Иньяки Пенья

26-летний голкипер «Барселоны» Иняки Пенья нашел новую команду на следующий сезон. Вратаря выгнал из клуба главный тренер Ханси Флик.

Испанский голкипер на правах годичной аренды перешел в другой клуб Ла Лиги – «Эльче».

Пенья – воспитанник каталонской «Барселоны», который провел в структуре клуба более 13 лет. На его счету 45 матчей за основной состав каталонцев, в 11 из которых Иняки отыграл на ноль.

После первых двух туров чемпионата Испании «Эльче» находится на 12-й позиции, имея в активе две ничьи.

Дебютировать за новую команду Пенья может в следующем домашнем поединке Ла Лиги против «Леванте». Матч пройдет 29 августа, начало в 20:30.

Андрей Витренко Источник: ФК Эльче
