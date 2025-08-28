Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Семья – главное. Месси отпраздновал забитый мяч со своими сыновьями
Major League Soccer
28 августа 2025, 11:32 | Обновлено 28 августа 2025, 11:35
243
0

ВИДЕО. Семья – главное. Месси отпраздновал забитый мяч со своими сыновьями

Момент нежности от Лионеля

28 августа 2025, 11:32 | Обновлено 28 августа 2025, 11:35
243
0
ВИДЕО. Семья – главное. Месси отпраздновал забитый мяч со своими сыновьями
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ночь 28 августа «Интер» Майами встретился с клубом «Орландо Сити» в полуфинале Кубка лиг.

На арене «Chase Stadium» во Форт-Лодердейле победу оформила команда из Майами, обыграв соперника со счетом 3:1.

Дубль в матче оформил легендарный аргентинец Лионель Месси, который сначала за 11 минуте восстановил равновесие в матче, а затем и вовсе вывел свою команду вперед.

После одного из забитых мячей Месси побежал к трибунам к болельщикам, чтобы разделить радость момента со своими сыновьями.

ВИДЕО. Семья – главное. Месси отпраздновал забитый мяч со своими сыновьями

По теме:
Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов
Стал известен соперник Интера Майами в финале Кубка лиг
Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. Как Месси дубль положил. Видео голов
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Орландо Сити Интер Майами Кубок лиг (MLS) видео
Андрей Витренко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Шахтера: «Судаков потерял уверенность и мотивацию – это видно»
Футбол | 28 августа 2025, 11:31 0
Экс-игрок Шахтера: «Судаков потерял уверенность и мотивацию – это видно»
Экс-игрок Шахтера: «Судаков потерял уверенность и мотивацию – это видно»

Валерий Кривенцов верит в хорошую карьеру Георгия

Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Футбол | 28 августа 2025, 10:29 9
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика

«Ньюкасл» и «Вильярреал» отказались от идеи подписать форварда сборной Украины

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Футбол | 27.08.2025, 21:03
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Состоялись торги IBF накануне поединка, где определится соперник Усика
Бокс | 27.08.2025, 12:05
Состоялись торги IBF накануне поединка, где определится соперник Усика
Состоялись торги IBF накануне поединка, где определится соперник Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 1
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем