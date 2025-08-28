Ночь 28 августа «Интер» Майами встретился с клубом «Орландо Сити» в полуфинале Кубка лиг.

На арене «Chase Stadium» во Форт-Лодердейле победу оформила команда из Майами, обыграв соперника со счетом 3:1.

Дубль в матче оформил легендарный аргентинец Лионель Месси, который сначала за 11 минуте восстановил равновесие в матче, а затем и вовсе вывел свою команду вперед.

После одного из забитых мячей Месси побежал к трибунам к болельщикам, чтобы разделить радость момента со своими сыновьями.

ВИДЕО. Семья – главное. Месси отпраздновал забитый мяч со своими сыновьями