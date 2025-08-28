ВИДЕО. Семья – главное. Месси отпраздновал забитый мяч со своими сыновьями
Момент нежности от Лионеля
Ночь 28 августа «Интер» Майами встретился с клубом «Орландо Сити» в полуфинале Кубка лиг.
На арене «Chase Stadium» во Форт-Лодердейле победу оформила команда из Майами, обыграв соперника со счетом 3:1.
Дубль в матче оформил легендарный аргентинец Лионель Месси, который сначала за 11 минуте восстановил равновесие в матче, а затем и вовсе вывел свою команду вперед.
После одного из забитых мячей Месси побежал к трибунам к болельщикам, чтобы разделить радость момента со своими сыновьями.
Messi ran to his kids after scoring the winner 🥹— ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2025
(via @MLS on Apple TV) pic.twitter.com/HkaxqK7AnM
