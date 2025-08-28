Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 7,6? Трубин получил оценку за игру против Фенербахче
Лига чемпионов
28 августа 2025, 02:28 | Обновлено 28 августа 2025, 02:29
228
0

У кого 7,6? Трубин получил оценку за игру против Фенербахче

«Бенфика» пробилась в основной раунд Лиги чемпионов

28 августа 2025, 02:28 | Обновлено 28 августа 2025, 02:29
228
0
У кого 7,6? Трубин получил оценку за игру против Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа во втором матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встречались португальская Бенфика и турецкий Фенербахче.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч завершился победой португальцев – 1:0. У Трубина ноль сэйвов.

За такую ​​игру авторитетный портал SofaScore положил украинскому голкиперу отметку в 6,4 балла.

Лучшим игроком был признан Керем Актюркоглу с оценкой – 7,6. Худшая оценка у Андерсона Талиски, получившего волшебную карточку в матче – 6,3.

Оценки от Sofa Score

По теме:
Копенгаген – Базель – 2:0. Дания празднует выход в ЛЧ. Видео голов и обзор
Брюгге – Рейнджерс – 6:0. Кошмар для Шотландии. Видео голов и обзор
Итоги Q4 Лиги чемпионов. Бенфика с Трубином идет дальше, успех Азербайджана
Бенфика Фенербахче Лига чемпионов Анатолий Трубин SofaScore оценки Керем Актюркоглу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 27 августа 2025, 22:10 23
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 27 августа 2025, 21:16 10
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского

Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Бокс | 27.08.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27.08.2025, 19:59
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Фиорентина – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 28.08.2025, 02:51
Фиорентина – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Фиорентина – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
26.08.2025, 14:53 35
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 2
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 32
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
26.08.2025, 02:27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем