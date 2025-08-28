У кого 7,6? Трубин получил оценку за игру против Фенербахче
«Бенфика» пробилась в основной раунд Лиги чемпионов
27 августа во втором матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встречались португальская Бенфика и турецкий Фенербахче.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.
Матч завершился победой португальцев – 1:0. У Трубина ноль сэйвов.
За такую игру авторитетный портал SofaScore положил украинскому голкиперу отметку в 6,4 балла.
Лучшим игроком был признан Керем Актюркоглу с оценкой – 7,6. Худшая оценка у Андерсона Талиски, получившего волшебную карточку в матче – 6,3.
Оценки от Sofa Score
