У кого 7,6? Трубин получил оценку за игру против Фенербахче

27 августа во втором матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встречались португальская Бенфика и турецкий Фенербахче.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.

Матч завершился победой португальцев – 1:0. У Трубина ноль сэйвов.

За такую ​​игру авторитетный портал SofaScore положил украинскому голкиперу отметку в 6,4 балла.

Лучшим игроком был признан Керем Актюркоглу с оценкой – 7,6. Худшая оценка у Андерсона Талиски, получившего волшебную карточку в матче – 6,3.

Оценки от Sofa Score