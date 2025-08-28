Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 августа 2025, 01:41
ФОТО. 3 миллиона просмотров за один день! Вратарь-пышка шокировала всех

Соцсети в восторге от Эби Футнер

ФОТО. 3 миллиона просмотров за один день! Вратарь-пышка шокировала всех
X. Эби Футнер

Вратарь женской команды «Портисхеда» Эби Футнер стала звездой соцсетей.

Голкипер «Портисхеда» Эби Футнер неожиданно стала трендом в социальных сетях: анонс состава с ее фото вызвал настоящий фурор — более 3 миллионов просмотров сразу после публикации.

На поле же команде везет меньше – в двух последних матчах «Портисхед» потерпел поражения с общим счетом 0:7, причем Эби провела оба матча от начала и до финального свистка.

Возможно, этот случай откроет новые возможности для нее – и в маркетинговом плане, и в спортивной карьере.

Максим Лапченко
