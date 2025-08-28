ФОТО. 3 миллиона просмотров за один день! Вратарь-пышка шокировала всех
Соцсети в восторге от Эби Футнер
Вратарь женской команды «Портисхеда» Эби Футнер стала звездой соцсетей.
Голкипер «Портисхеда» Эби Футнер неожиданно стала трендом в социальных сетях: анонс состава с ее фото вызвал настоящий фурор — более 3 миллионов просмотров сразу после публикации.
На поле же команде везет меньше – в двух последних матчах «Портисхед» потерпел поражения с общим счетом 0:7, причем Эби провела оба матча от начала и до финального свистка.
Возможно, этот случай откроет новые возможности для нее – и в маркетинговом плане, и в спортивной карьере.
How we lineup for this afternoon's game.— Portishead Town Ladies FC (@PTFCLadies) August 24, 2025
Up the Posset!#GetBehindPosset ⚪️⚫️ @FAWNL pic.twitter.com/Ht0XUX16oj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – об украинском чемпионе
«Бенфика» пробилась в основной раунд Лиги чемпионов