ФОТО. 3 миллиона просмотров за один день! Вратарь-пышка шокировала всех

Вратарь женской команды «Портисхеда» Эби Футнер стала звездой соцсетей.

Голкипер «Портисхеда» Эби Футнер неожиданно стала трендом в социальных сетях: анонс состава с ее фото вызвал настоящий фурор — более 3 миллионов просмотров сразу после публикации.

На поле же команде везет меньше – в двух последних матчах «Портисхед» потерпел поражения с общим счетом 0:7, причем Эби провела оба матча от начала и до финального свистка.

Возможно, этот случай откроет новые возможности для нее – и в маркетинговом плане, и в спортивной карьере.