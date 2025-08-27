Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 августа 2025, 18:59 | Обновлено 27 августа 2025, 19:07
Последний трансфер большого лета. Ливерпуль покупает защитника

Марк Гехи может перебраться в состав чемпиона Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

По информации инсайдера Фабрицио Романо и британских СМИ, Ливерпуль близок к подписанию центрального защитника Кристал Пэлас и сборной Англии Марка Гехи.

Действующий чемпион Англии готов заплатить более 30 миллионов фунтов, а сам игрок уже дал согласие перейти в Ливерпуль. Теперь осталось убедить Кристал Пэлас.

Контракт 26-летнего футболиста истекает через год, поэтому лондонский клуб открыт к продаже одного из своих лидеров.

Сообщается, что усиление центра обороны – последняя трансферная задача Ливерпуля на это активное лето. Клуб уже потратил более 300 миллионов фунтов, подписав, среди прочего, Флориана Вирца и Уго Экитике.

Источник: Фабрицио Романо
Khafre
Просто Михавко відмовив цим невдахам тому мусили купувати якого гейі
