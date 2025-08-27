Последний трансфер большого лета. Ливерпуль покупает защитника

По информации инсайдера Фабрицио Романо и британских СМИ, Ливерпуль близок к подписанию центрального защитника Кристал Пэлас и сборной Англии Марка Гехи.

Действующий чемпион Англии готов заплатить более 30 миллионов фунтов, а сам игрок уже дал согласие перейти в Ливерпуль. Теперь осталось убедить Кристал Пэлас.

Контракт 26-летнего футболиста истекает через год, поэтому лондонский клуб открыт к продаже одного из своих лидеров.

Сообщается, что усиление центра обороны – последняя трансферная задача Ливерпуля на это активное лето. Клуб уже потратил более 300 миллионов фунтов, подписав, среди прочего, Флориана Вирца и Уго Экитике.