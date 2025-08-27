Украина. Премьер лига27 августа 2025, 17:13 |
Двух игроков Шахтера вызвали в национальную сборную Грузии
Азаров и Гочолеишвили помогут своей национальной команде
27 августа 2025, 17:13
Грузинский защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров получил вызов в расположение национальной сборной Грузии. Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».
В состав сборной также вошел Георги Гочолеишвили, ныне выступающий за немецкий «Гамбург» на правах аренды.
Иракли и Георгий помогут команде в отборочных матчах чемпионата мира – 2026. 4 сентября грузины встретятся с Турцией, а 7 сентября – с Болгарией.
Ранее сообщалось, что Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
