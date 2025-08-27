Двух игроков Шахтера вызвали в национальную сборную Грузии

Грузинский защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров получил вызов в расположение национальной сборной Грузии. Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».

В состав сборной также вошел Георги Гочолеишвили, ныне выступающий за немецкий «Гамбург» на правах аренды.

Иракли и Георгий помогут команде в отборочных матчах чемпионата мира – 2026. 4 сентября грузины встретятся с Турцией, а 7 сентября – с Болгарией.

