Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 17:13
Двух игроков Шахтера вызвали в национальную сборную Грузии

Азаров и Гочолеишвили помогут своей национальной команде

ФК Шахтер Донецк. Иракли Азаров

Грузинский защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров получил вызов в расположение национальной сборной Грузии. Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».

В состав сборной также вошел Георги Гочолеишвили, ныне выступающий за немецкий «Гамбург» на правах аренды.

Иракли и Георгий помогут команде в отборочных матчах чемпионата мира – 2026. 4 сентября грузины встретятся с Турцией, а 7 сентября – с Болгарией.

Ранее сообщалось, что Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины

Иракли Азаров Гиорги Гочолеишвили сборная Грузии по футболу Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
