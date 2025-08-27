Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Миколенко залечил травму и вернулся в общую группу Эвертона
Англия
27 августа 2025, 15:31 | Обновлено 27 августа 2025, 15:39
354
1

ФОТО. Миколенко залечил травму и вернулся в общую группу Эвертона

Украинец восстановился от повреждения

27 августа 2025, 15:31 | Обновлено 27 августа 2025, 15:39
354
1
ФОТО. Миколенко залечил травму и вернулся в общую группу Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, на клубном уровне выступающий за «Эвертон», вернулся в общую группу «ирисок». Об этом пишет клубная пресс-служба.

Еще 9 августа в товарищеском матче против итальянской «Ромы» (0:1) 26-летний футболист неудачно выполнил подкат и был вынужден покинуть поле.

В минувшем сезоне Миколенко провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Эвертон подписал хавбека, который стал одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.

По теме:
Предложение на столе. Шахтер может продать вингера за 40 млн
Ман Юнайтед хочет избавиться от вундеркинда. Бавария следит за ситуацией
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду Боруссии Дортмунд
травма Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Эвертон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27 августа 2025, 11:07 6
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма

Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27 августа 2025, 05:14 2
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Расс – о Мухаммеде Али

Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27.08.2025, 07:15
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26.08.2025, 18:11
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 16:11
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
Вчасно для нас!!!!
Ответить
+2
Популярные новости
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 13
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем