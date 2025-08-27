ФОТО. Миколенко залечил травму и вернулся в общую группу Эвертона

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, на клубном уровне выступающий за «Эвертон», вернулся в общую группу «ирисок». Об этом пишет клубная пресс-служба.

Еще 9 августа в товарищеском матче против итальянской «Ромы» (0:1) 26-летний футболист неудачно выполнил подкат и был вынужден покинуть поле.

В минувшем сезоне Миколенко провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Эвертон подписал хавбека, который стал одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.