ФОТО. Миколенко залечил травму и вернулся в общую группу Эвертона
Украинец восстановился от повреждения
Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, на клубном уровне выступающий за «Эвертон», вернулся в общую группу «ирисок». Об этом пишет клубная пресс-служба.
Еще 9 августа в товарищеском матче против итальянской «Ромы» (0:1) 26-летний футболист неудачно выполнил подкат и был вынужден покинуть поле.
В минувшем сезоне Миколенко провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что Эвертон подписал хавбека, который стал одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.
Session one for Dibling. ✅ pic.twitter.com/Pcjl6EdvtW— Everton (@Everton) August 26, 2025
