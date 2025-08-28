Юрий Вернидуб назвал главную проблему украинского футбола

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира 2026, которые пройдут в сентябре 2025 года.

«Есть главный тренер, он отвечает за результат, он должен выбирать, кого вызвать, ведь в первую очередь он ответственен за результат.

Я просто смотрю матчи, делаю для себя какие-то выводы. Он сто процентов анализирует, смотрит много игр, смотрит футболистов, принимает это нелегкое решение. Я знаю, что это трудно – кого-то не вызвать. Я думаю, что они все учитывают, анализируют, общаются с футболистами перед тем, как вызвать.

Я думаю, что сегодня то, что они вызвали – все футболисты, которые у нас действительно есть. Вы же посмотрите на чемпионат, все рассказывают, кого вызвать в молодежку, кого в первую команду.

Я понимаю, что каждый клуб хочет, чтобы как можно больше вызывали их футболистов, но давайте будем смотреть, как сейчас вообще украинский чемпионат выглядит. Одно дело, когда я работал и уделял этому больше времени, а сейчас, когда смотришь тур за туром, то мы на том месте, на котором мы есть.

Если мы не можем побеждать киприотов, андоррцев, то у нас есть какие-то проблемы. Первая проблема – наша жизнь сейчас в Украине, не все так просто, но нужно терпение, нужно работать», – отметил Вернидуб.