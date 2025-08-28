Юрий Вернидуб назвал главную проблему украинского футбола
По мнению тренера, на все повлияла война
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира 2026, которые пройдут в сентябре 2025 года.
«Есть главный тренер, он отвечает за результат, он должен выбирать, кого вызвать, ведь в первую очередь он ответственен за результат.
Я просто смотрю матчи, делаю для себя какие-то выводы. Он сто процентов анализирует, смотрит много игр, смотрит футболистов, принимает это нелегкое решение. Я знаю, что это трудно – кого-то не вызвать. Я думаю, что они все учитывают, анализируют, общаются с футболистами перед тем, как вызвать.
Я думаю, что сегодня то, что они вызвали – все футболисты, которые у нас действительно есть. Вы же посмотрите на чемпионат, все рассказывают, кого вызвать в молодежку, кого в первую команду.
Я понимаю, что каждый клуб хочет, чтобы как можно больше вызывали их футболистов, но давайте будем смотреть, как сейчас вообще украинский чемпионат выглядит. Одно дело, когда я работал и уделял этому больше времени, а сейчас, когда смотришь тур за туром, то мы на том месте, на котором мы есть.
Если мы не можем побеждать киприотов, андоррцев, то у нас есть какие-то проблемы. Первая проблема – наша жизнь сейчас в Украине, не все так просто, но нужно терпение, нужно работать», – отметил Вернидуб.
