Скандальный клуб Кубка Украины сообщил о травме двух игроков

Перволиговый клуб ЮКСА сообщил о травмах двух футболистов. В лазарет попали Павел Захидный и Педро Акасио.

Оба игрока получили повреждения в матче 1/32 финала Кубка Украины против винницкой «Нивы» (3:1).

Клубные врачи диагностировали у Павла частичное повреждение задней крестообразной связки, тогда как Педро получил травму задней группы мышц бедра.

Ожидается, что реабилитация Захидного продлится полтора месяца, а бразильцу для восстановления хватит 14–17 дней.

После матча с «Нивой» на нашем сайте сообщалось, что ЮКСА может получить техническое поражение за игроков, не заявленных на поединок.