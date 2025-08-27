Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандальный клуб Кубка Украины сообщил о травме двух игроков
Украина. Первая лига
27 августа 2025, 11:41 | Обновлено 27 августа 2025, 11:44
Скандальный клуб Кубка Украины сообщил о травме двух игроков

Из состава команды ЮКСА выбыло два игрока: Павел Захидный и Педро Акасио

ФК ЮКСА. Педро Акасио

Перволиговый клуб ЮКСА сообщил о травмах двух футболистов. В лазарет попали Павел Захидный и Педро Акасио.

Оба игрока получили повреждения в матче 1/32 финала Кубка Украины против винницкой «Нивы» (3:1).

Клубные врачи диагностировали у Павла частичное повреждение задней крестообразной связки, тогда как Педро получил травму задней группы мышц бедра.

Ожидается, что реабилитация Захидного продлится полтора месяца, а бразильцу для восстановления хватит 14–17 дней.

После матча с «Нивой» на нашем сайте сообщалось, что ЮКСА может получить техническое поражение за игроков, не заявленных на поединок.

Павел Захидный ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу травма Кубок Украины по футболу Нива Винница
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
