Скандальный клуб Кубка Украины сообщил о травме двух игроков
Из состава команды ЮКСА выбыло два игрока: Павел Захидный и Педро Акасио
Перволиговый клуб ЮКСА сообщил о травмах двух футболистов. В лазарет попали Павел Захидный и Педро Акасио.
Оба игрока получили повреждения в матче 1/32 финала Кубка Украины против винницкой «Нивы» (3:1).
Клубные врачи диагностировали у Павла частичное повреждение задней крестообразной связки, тогда как Педро получил травму задней группы мышц бедра.
Ожидается, что реабилитация Захидного продлится полтора месяца, а бразильцу для восстановления хватит 14–17 дней.
После матча с «Нивой» на нашем сайте сообщалось, что ЮКСА может получить техническое поражение за игроков, не заявленных на поединок.
