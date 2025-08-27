Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
В последний раз страну в турнире представлял «Русенборг» в 2007 году
В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» уступил австрийскому «Штурму» со счётом 1:2, чего хватило для выхода в основной этап самого престижного турнира Европы (6:2 по сумме двух встреч).
Таким образом, Норвегия будет представлена в групповом этапе Лиги чемпионов впервые за 18 лет. В последний раз в 2007 году в турнире играл «Русенборг».
Норвежские клубы в квалификации Лиги чемпионов с 2008 года:
- 2008: «Бранн», вылет в Q3
- 2009: «Стабек», вылет в Q3
- 2010: «Русенборг», вылет в PO
- 2011: «Русенборг», вылет в Q3
- 2012: «Мольде», вылет в Q3
- 2013: «Мольде», вылет в Q3
- 2014: «Стремсгодсет», вылет в Q2
- 2015: «Мольде», вылет в Q3
- 2016: «Русенборг», вылет в Q3
- 2017: «Русенборг», вылет в Q3
- 2018: «Русенборг», вылет в Q2
- 2019: «Русенборг», вылет в PO
- 2020: «Мольде», вылет в PO
- 2021: «Буде-Глимт», вылет в Q1
- 2022: «Буде-Глимт», вылет в PO
- 2023: «Мольде», вылет в PO
- 2024: «Буде-Глимт», вылет в PO
- 2025: «Бранн», вылет в Q2
- 2025: «Буде-Глимт», выход в основной этап Лиги чемпионов
Интересный факт: все три команды, которые вчера пробились в основной этап Лиги чемпионов, являются абсолютными дебютантами турнира — «Кайрат» (Казахстан), «Пафос» (Кипр) и «Буде-Глимт» (Норвегия).
🔚THE WAIT IS OVER!— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 26, 2025
⌛️ After 18 years and 18 failed attempts, 🇳🇴 Norway will have a club in the league/group stage of the 🔵 Champions League!
✅ 2025 Bodø/Glimt 🇳🇴
❌ 2025 Brann 🇳🇴 (Q2)
❌ 2024 Bodø/Glimt 🇳🇴 (PO)
❌ 2023 Molde 🇳🇴 (PO)
❌ 2022 Bodø/Glimt 🇳🇴 (PO)
❌ 2021… pic.twitter.com/Eu308apiob
