  Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
27 августа 2025, 09:48 | Обновлено 27 августа 2025, 09:49
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет

В последний раз страну в турнире представлял «Русенборг» в 2007 году

Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» уступил австрийскому «Штурму» со счётом 1:2, чего хватило для выхода в основной этап самого престижного турнира Европы (6:2 по сумме двух встреч).

Таким образом, Норвегия будет представлена в групповом этапе Лиги чемпионов впервые за 18 лет. В последний раз в 2007 году в турнире играл «Русенборг».

Норвежские клубы в квалификации Лиги чемпионов с 2008 года:

  • 2008: «Бранн», вылет в Q3
  • 2009: «Стабек», вылет в Q3
  • 2010: «Русенборг», вылет в PO
  • 2011: «Русенборг», вылет в Q3
  • 2012: «Мольде», вылет в Q3
  • 2013: «Мольде», вылет в Q3
  • 2014: «Стремсгодсет», вылет в Q2
  • 2015: «Мольде», вылет в Q3
  • 2016: «Русенборг», вылет в Q3
  • 2017: «Русенборг», вылет в Q3
  • 2018: «Русенборг», вылет в Q2
  • 2019: «Русенборг», вылет в PO
  • 2020: «Мольде», вылет в PO
  • 2021: «Буде-Глимт», вылет в Q1
  • 2022: «Буде-Глимт», вылет в PO
  • 2023: «Мольде», вылет в PO
  • 2024: «Буде-Глимт», вылет в PO
  • 2025: «Бранн», вылет в Q2
  • 2025: «Буде-Глимт», выход в основной этап Лиги чемпионов

Интересный факт: все три команды, которые вчера пробились в основной этап Лиги чемпионов, являются абсолютными дебютантами турнира — «Кайрат» (Казахстан), «Пафос» (Кипр) и «Буде-Глимт» (Норвегия).

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
