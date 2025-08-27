Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» уступил австрийскому «Штурму» со счётом 1:2, чего хватило для выхода в основной этап самого престижного турнира Европы (6:2 по сумме двух встреч).

Таким образом, Норвегия будет представлена в групповом этапе Лиги чемпионов впервые за 18 лет. В последний раз в 2007 году в турнире играл «Русенборг».

Норвежские клубы в квалификации Лиги чемпионов с 2008 года:

2008: «Бранн», вылет в Q3

2009: «Стабек», вылет в Q3

2010: «Русенборг», вылет в PO

2011: «Русенборг», вылет в Q3

2012: «Мольде», вылет в Q3

2013: «Мольде», вылет в Q3

2014: «Стремсгодсет», вылет в Q2

2015: «Мольде», вылет в Q3

2016: «Русенборг», вылет в Q3

2017: «Русенборг», вылет в Q3

2018: «Русенборг», вылет в Q2

2019: «Русенборг», вылет в PO

2020: «Мольде», вылет в PO

2021: «Буде-Глимт», вылет в Q1

2022: «Буде-Глимт», вылет в PO

2023: «Мольде», вылет в PO

2024: «Буде-Глимт», вылет в PO

2025: «Бранн», вылет в Q2

2025: «Буде-Глимт», выход в основной этап Лиги чемпионов

Интересный факт: все три команды, которые вчера пробились в основной этап Лиги чемпионов, являются абсолютными дебютантами турнира — «Кайрат» (Казахстан), «Пафос» (Кипр) и «Буде-Глимт» (Норвегия).