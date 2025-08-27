СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 27 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Карабах – Фенерцварош
22:00 Бенфика – Фенербахче
22:00 Брюгге – Рейнджерс
22:00 Копенгаген – Базель
22:00 Гримсби – Манчестер Юнайтед
