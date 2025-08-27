СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 августа

В среду, 27 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Карабах – Фенерцварош

2.30 – 3.60 – 3.04

22:00 Бенфика – Фенербахче

1.61 – 4.20 – 5.47

22:00 Брюгге – Рейнджерс

1.58 – 4.46 – 5.42

22:00 Копенгаген – Базель

1.75 – 3.99 – 4.55

22:00 Гримсби – Манчестер Юнайтед

21.00 – 8.90 – 1.13

