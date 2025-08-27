СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 августа

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 августа 2025, 02:56 |
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 27 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Карабах – Фенерцварош

Ggbet 2.30 – 3.60 – 3.04

22:00 Бенфика – Фенербахче

Ggbet 1.61 – 4.20 – 5.47

22:00 Брюгге – Рейнджерс

Ggbet 1.58 – 4.46 – 5.42

22:00 Копенгаген – Базель

Ggbet 1.75 – 3.99 – 4.55

22:00 Гримсби – Манчестер Юнайтед

Ggbet 21.00 – 8.90 – 1.13

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
