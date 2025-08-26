Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реслер WWE поиздевался над фанатами Ньюкасла, вспомнив Исака
Англия
26 августа 2025, 23:41 | Обновлено 26 августа 2025, 23:43
Джей Ди Макдона зачепил болельщиков прямо на ринге

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Ди Макдона

35-летний рестлер известной компании WWE Джей Ди Макдона подшутил над фанатами футбольного клуба «Ньюкасл» во время одного из шоу в одноименном городе.

Участник группировки «Судный день», а также командный чемпион мира в паре с Финном Балором, продемонстрировал на себе футболку «Ливерпуля» с надписью Исак на спине.

Фанаты возмутились такой выходкой рестлера, так как шведский форвард отказался играть за «Ньюкасл», желая перейти в «Ливерпуль».

Напомним, что во втором туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде вырвал победу на последних секундах встречи с «Ньюкаслом» – 3:2.

Ливерпуль Ньюкасл видео чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль WWE
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
