ВИДЕО. Реслер WWE поиздевался над фанатами Ньюкасла, вспомнив Исака
Джей Ди Макдона зачепил болельщиков прямо на ринге
35-летний рестлер известной компании WWE Джей Ди Макдона подшутил над фанатами футбольного клуба «Ньюкасл» во время одного из шоу в одноименном городе.
Участник группировки «Судный день», а также командный чемпион мира в паре с Финном Балором, продемонстрировал на себе футболку «Ливерпуля» с надписью Исак на спине.
Фанаты возмутились такой выходкой рестлера, так как шведский форвард отказался играть за «Ньюкасл», желая перейти в «Ливерпуль».
Напомним, что во втором туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде вырвал победу на последних секундах встречи с «Ньюкаслом» – 3:2.
WWE Wrestler JD McDonagh wearing an Alexander Isak Liverpool shirt at a show in Newcastle tonight 😭🔴 pic.twitter.com/X9wiLDku4o— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 24, 2025
