35-летний рестлер известной компании WWE Джей Ди Макдона подшутил над фанатами футбольного клуба «Ньюкасл» во время одного из шоу в одноименном городе.

Участник группировки «Судный день», а также командный чемпион мира в паре с Финном Балором, продемонстрировал на себе футболку «Ливерпуля» с надписью Исак на спине.

Фанаты возмутились такой выходкой рестлера, так как шведский форвард отказался играть за «Ньюкасл», желая перейти в «Ливерпуль».

Напомним, что во втором туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде вырвал победу на последних секундах встречи с «Ньюкаслом» – 3:2.

ВИДЕО. Реслер WWE поиздевался над фанатами Ньюкасла, вспомнив Исака