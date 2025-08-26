Лига чемпионов26 августа 2025, 21:12 | Обновлено 26 августа 2025, 22:02
100
0
Стартовые составы на матчи Q4 ЛЧ: Пафос – Црвена Звезда, Штурм – Буде-Глимт
В этот игровой день проходят три поединка
26 августа 2025, 21:12 | Обновлено 26 августа 2025, 22:02
100
0
Вечером 26 августа проходят матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.
В этот игровой день пройдут 3 матча. Обнародованы стартовые составы команд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответные матчи, 26 августа 2025
🔹 19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) [первый матч – 0:0]
🔹 22:00. Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) [первый матч – 2:1]
🔹 22:00. Штурм (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 0:5]
Все матчи Q4 ЛЧ
Инфографика
Стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 августа 2025, 21:01 15
Неприятная история из Франции
Футбол | 26 августа 2025, 09:12 81
Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Футбол | 26.08.2025, 21:29
Бокс | 26.08.2025, 00:02
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 00:02 2
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
25.08.2025, 03:08 11
26.08.2025, 03:23 48
25.08.2025, 16:02 33
25.08.2025, 01:38 10
25.08.2025, 09:05 1