Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стартовые составы на матчи Q4 ЛЧ: Пафос – Црвена Звезда, Штурм – Буде-Глимт
Лига чемпионов
26 августа 2025, 21:12 | Обновлено 26 августа 2025, 22:02
100
0

В этот игровой день проходят три поединка

УЕФА

Вечером 26 августа проходят матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день пройдут 3 матча. Обнародованы стартовые составы команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 26 августа 2025

🔹 19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) [первый матч – 0:0]

🔹 22:00. Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) [первый матч – 2:1]

🔹 22:00. Штурм (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 0:5]

Все матчи Q4 ЛЧ

Инфографика

Стартовые составы

Лига чемпионов стартовые составы Пафос Црвена Звезда Штурм Грац Буде-Глимт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
