Стартовые составы на матчи Q4 ЛЧ: Пафос – Црвена Звезда, Штурм – Буде-Глимт

Вечером 26 августа проходят матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день пройдут 3 матча. Обнародованы стартовые составы команд.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 26 августа 2025

🔹 19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) [первый матч – 0:0]

🔹 22:00. Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) [первый матч – 2:1]

🔹 22:00. Штурм (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 0:5]

Стартовые составы