«Нас похоронили». Хачериди обратился к Кучеру после перехода в Черноморец

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал возобновление профессиональной карьеры и переход в одесский «Черноморец».

Кроме того, 38-летний футболист обратился к главному тренеру «моряков» Александру Кучеру и поблагодарил его за приглашение:

– Я очень счастлив вернуться в футбол. Эмоции позитивные. Есть желание работать. Хотел бы поблагодарить Николаевича (Кучер – прим) за то, что он меня пригласил. У нас в чемпионате тех, кому 32-33, уже все «похоронили», а тут человеку все равно. Главное – чтобы помогал команде и давал результат.

– Какие именно задачи поставил Александр Николаевич? Изменился ли микроклимат в раздевалке?

– Задача – помогать клубу и вернуться в Премьер-лигу. Конечно, микроклимат и так был хороший, сейчас я вижу, что у всех хорошее настроение, все готовы, работают и хотят достичь успехов. В каждой игре необходимо побеждать.

– Вы были на тренировках с «Черноморцем» до подписания. Что вы можете отметить для себя в работе команды в тренировочном процессе?

– Тренировочный процесс понравился. Тренировки хорошие, веселые. В принципе, мне очень нравится тренировочный процесс в команде, – сообщил Хачериди.