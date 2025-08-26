Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес забил 80-й гол на стадионе Джузеппе Меацца
Италия
26 августа 2025, 13:59 | Обновлено 26 августа 2025, 14:01
82
2

Лаутаро Мартинес забил 80-й гол на стадионе Джузеппе Меацца

Кто является лучшим бомбардиром в истории этого стадиона?

26 августа 2025, 13:59 | Обновлено 26 августа 2025, 14:01
82
2
Лаутаро Мартинес забил 80-й гол на стадионе Джузеппе Меацца
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В матче первого тура итальянской Серии А «Интер» победил «Торино» со счетом 5:0.

Очередным своим голом за клуб отличился Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий имеет в своем активе уже 80 голов, забитых на стадионе «Джузеппе Меацца».

Именно Джузеппе Меацца является рекордсменом по количеству забитых мячей на этом стадионе – 164.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)

  1. 164 – Джузеппе Меацца (Италия)
  2. 136 – Гуннар Нордаль (Швеция)
  3. 118 – Роберто Бонинсенья (Италия)
  4. 111 – Алессандро Альтобелли (Италия)
  5. 104 – Андрей Шевченко (Украина)
  6. 98 – Джанни Ривера (Италия)
  7. 89 – Филиппо Индзаги (Италия)
  8. 88 – Жозе Альтафини (Италия)
  9. 87 – Сандро Маццола (Италия)
  10. 84 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  11. 81 – Иштван Ньерш (Венгрия)
  12. 80 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
По теме:
Лаутаро Мартинес находится среди лучших аргентинских бомбардиров Серии А
ФОТО. Самая сексуальная футбольная журналистка шокировала внешним видом
ФОТО. Звезды музыки и кино пришли посмотреть на игру Довбика
Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу статистика Торино Лаутаро Мартинес Интер - Торино стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Андрей Шевченко Джанни Ривера Филиппо Индзаги Сандро Маццола Златан Ибрагимович
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26 августа 2025, 08:36 1
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»

Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело

Полесье близко к подписанию экс-игрока Динамо. У него 229 матчей за киевлян
Футбол | 26 августа 2025, 13:32 2
Полесье близко к подписанию экс-игрока Динамо. У него 229 матчей за киевлян
Полесье близко к подписанию экс-игрока Динамо. У него 229 матчей за киевлян

Владимир Шепелев, вероятно, нашел себе новый клуб

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26.08.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26.08.2025, 11:17
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Неймовірна країна! Неймовірний стадіон! І неймовірний Лаутаро!
Ответить
+1
SHN
Шева мог смело войти в 3-ку,но повелся на руснявые нефтебаксы
Ответить
0
Популярные новости
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 7
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 23
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 43
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем