Лаутаро Мартинес забил 80-й гол на стадионе Джузеппе Меацца
Кто является лучшим бомбардиром в истории этого стадиона?
В матче первого тура итальянской Серии А «Интер» победил «Торино» со счетом 5:0.
Очередным своим голом за клуб отличился Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий имеет в своем активе уже 80 голов, забитых на стадионе «Джузеппе Меацца».
Именно Джузеппе Меацца является рекордсменом по количеству забитых мячей на этом стадионе – 164.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
- 164 – Джузеппе Меацца (Италия)
- 136 – Гуннар Нордаль (Швеция)
- 118 – Роберто Бонинсенья (Италия)
- 111 – Алессандро Альтобелли (Италия)
- 104 – Андрей Шевченко (Украина)
- 98 – Джанни Ривера (Италия)
- 89 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 88 – Жозе Альтафини (Италия)
- 87 – Сандро Маццола (Италия)
- 84 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 81 – Иштван Ньерш (Венгрия)
- 80 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
Artilheiros do San Siro/Giuseppe Meazza:— Noite de Copa (@Noitedecopa) August 25, 2025
🇮🇹 G. Meazza 164 gols
🇸🇪 Nordahl 136 gols
🇮🇹 Boninsegna 118 gols
🇮🇹 Altobelli 111 gols
🇺🇦 Shevchenko 104 gols
🇮🇹 Rivera 98 gols
🇮🇹 Inzaghi 89 gols
🇮🇹 Altafini 88 gols
🇮🇹 Mazzola 87 gols
🇸🇪 Ibrahimovic 84 gols
🇭🇺 Nyers 81 gols
🇦🇷 Lautaro… pic.twitter.com/YPWg5MQpCS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело
Владимир Шепелев, вероятно, нашел себе новый клуб