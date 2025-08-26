ФОТО. Жена футболиста Шахтера намекает на скорый уход мужа из клуба?
Анастасия Конопля намекнула на желание переехать в теплые страны
Жена Ефима Конопли призналась, что ей тяжело жить в пасмурных городах.
Защитник «Шахтера» рассматривает варианты переезда в топ-чемпионат.
АПЛ может отпасть – Анастасия намекнула, что не хочет жизни с постоянными дождями.
Marca пишет об интересе «Севильи» к украинскому игроку.
«У меня постоянное головокружение, закладывает уши, очень хочется солнца», — призналась жена футболиста.
Будущее Конопли может быть связано с более тёплыми странами.
