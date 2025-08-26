Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
26 августа 2025, 05:42
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam

В ночь на 26 августа Элина потерпела поражение от Анны Бондар в 1/64 финала US Open

26 августа 2025, 05:42
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 26 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение на старте Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка уступила представительнице Венгрии Анне Бондар, которую ранее дважды обыгрывала в 2025 году на Grand Slam. Элина проиграла со счетом 2:6, 4:6.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Впервые за семь лет Элина не сумела преодолеть первый круг на мейджорах. В последний раз она вылетела со слэма в стартовом поединке на Уимблдоне-2018, когда проиграла Татьяне Марии.

Что касается US Open, то для Элины это первое поражение в 1/64 финала с 2014 – тогда ее обыграла Полона Херцог.

Матчи Свитолиной в первых раундах Grand Slam с Уимблдона-2018

Матчи Свитолиной в первых раундах US Open за карьеру

Элина Свитолина US Open 2025 статистика
