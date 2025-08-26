Шахтер продает билеты на матч 4-го тура УПЛ с Александрией

Матч 4-го тура УПЛ «Шахтер» – «Александрия» состоится в воскресенье, 31 августа, на «Арене Львов». Игра начнется в 18:00.

Приобрести билеты можно онлайн на официальном сайте «Шахтера». Все билеты – именные. В случае возникновения вопросов болельщики «Шахтера» могут написать на адрес службы поддержки клуба.

Стоимость билетов: Standard: 250 гривен. VIP-места (без пакета гостеприимства): 600 гривен. Sky Box (без пакета гостеприимства): 1100 гривен (за 1 место).

В сезоне 2025/26 продолжает действовать система динамических цен. При условии спроса и динамики продаж стоимость билетов будет повышаться.

Зрители обязаны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги. После объявления воздушной тревоги все должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия находиться в назначенных для этого помещениях укрытий «Арены Львов») немедленно покинуть территорию стадиона.