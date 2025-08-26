Впервые в Открытой Эре теннисист из Гонконга выиграл матч на Grand Slam

21-летний Колман Вонг (АТР 173) из Гонконга стал первым теннисистом своей страны в Открытой Эре, которому удалось выиграть матч в основной сетке турнира Grand Slam.

В первом раунде Колман в трех сетах одолел представителя США Александера Ковачевича (АТР 71) за 2 часа и 28 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Александер Ковачевич (США) – Колман Вонг (Гонконг) [Q] – 4:6, 5:7, 6:7 (4:7)

Это была вторая встреча соперников. Вонг взял реванш за поражение на челленджере в Доминикане в марте 2025 года.

Колман стартовал на US Open с квалификации, где прошел Криса Родеша, Маттео Гиганте и Билли Харриса.

Следующим соперником Колмана будет австралиец Адам Уолтон, который в первом круге сенсационно выбил 22-го сеяного Уго Умбера.