Впервые в Открытой Эре теннисист из Гонконга выиграл матч на Grand Slam
Колман Вонг на старте US Open в трех сетах переиграл Александера Ковачевича
21-летний Колман Вонг (АТР 173) из Гонконга стал первым теннисистом своей страны в Открытой Эре, которому удалось выиграть матч в основной сетке турнира Grand Slam.
В первом раунде Колман в трех сетах одолел представителя США Александера Ковачевича (АТР 71) за 2 часа и 28 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Александер Ковачевич (США) – Колман Вонг (Гонконг) [Q] – 4:6, 5:7, 6:7 (4:7)
Это была вторая встреча соперников. Вонг взял реванш за поражение на челленджере в Доминикане в марте 2025 года.
Колман стартовал на US Open с квалификации, где прошел Криса Родеша, Маттео Гиганте и Билли Харриса.
Следующим соперником Колмана будет австралиец Адам Уолтон, который в первом круге сенсационно выбил 22-го сеяного Уго Умбера.
