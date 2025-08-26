Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Впервые в Открытой Эре теннисист из Гонконга выиграл матч на Grand Slam
US Open
26 августа 2025, 02:57 |
62
0

Впервые в Открытой Эре теннисист из Гонконга выиграл матч на Grand Slam

Колман Вонг на старте US Open в трех сетах переиграл Александера Ковачевича

26 августа 2025, 02:57 |
62
0
Впервые в Открытой Эре теннисист из Гонконга выиграл матч на Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Колман Вонг

21-летний Колман Вонг (АТР 173) из Гонконга стал первым теннисистом своей страны в Открытой Эре, которому удалось выиграть матч в основной сетке турнира Grand Slam.

В первом раунде Колман в трех сетах одолел представителя США Александера Ковачевича (АТР 71) за 2 часа и 28 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Александер Ковачевич (США) – Колман Вонг (Гонконг) [Q] – 4:6, 5:7, 6:7 (4:7)

Это была вторая встреча соперников. Вонг взял реванш за поражение на челленджере в Доминикане в марте 2025 года.

Колман стартовал на US Open с квалификации, где прошел Криса Родеша, Маттео Гиганте и Билли Харриса.

Следующим соперником Колмана будет австралиец Адам Уолтон, который в первом круге сенсационно выбил 22-го сеяного Уго Умбера.

По теме:
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Квитова напоследок установила национальный рекорд Чехии на Grand Slam
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. US Open 2025. Видеообзор матча
Колман Вонг Александар Ковачевич US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Футбол | 26 августа 2025, 00:05 19
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо

16-летний Рио Нгумоха забил победный гол в компенсированное время

Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Теннис | 26 августа 2025, 02:13 1
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира

Рената Сарасуа за 3 часа обыграла Мэдисон Киз в первом раунде мейджора в Нью-Йорке

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Бокс | 25.08.2025, 03:27
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 23
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем