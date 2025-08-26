ФОТО. Жена футболиста Шахтера показала снимок, который тронул фанатов

Лиза Судакова поделилась трогательным фото с полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым, где показала свой беременный животик.

Пара позирует перед зеркалом в нежных объятиях.

Образ Лизы – уютный кардиган, леггинсы и кроссовки – создал домашнюю атмосферу.

Фолловеры засыпали семью словами любви и поддержки.

У пары уже есть дочь Милана. Вскоре семья ждет появления второй девочки.