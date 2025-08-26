Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 августа 2025, 02:30
ФОТО. Жена футболиста Шахтера показала снимок, который тронул фанатов

Елизавета Судакова показала, что такое домашний уют с Георгием Судаковым

Instagram. Елизавета и Георгий Судаковы

Лиза Судакова поделилась трогательным фото с полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым, где показала свой беременный животик.

Пара позирует перед зеркалом в нежных объятиях.

Образ Лизы – уютный кардиган, леггинсы и кроссовки – создал домашнюю атмосферу.

Фолловеры засыпали семью словами любви и поддержки.

У пары уже есть дочь Милана. Вскоре семья ждет появления второй девочки.

Георгий Судаков Елизавета Судакова Шахтер Донецк
Максим Лапченко
