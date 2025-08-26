Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДЕВУШКА ДНЯ. Эрьона Сулеймани – горячая бывшая и фанатка футбола
26 августа 2025, 02:12
ДЕВУШКА ДНЯ. Эрьона Сулеймани – горячая бывшая и фанатка футбола

Знакомимся поближе с Эрьона Сулеймани

ДЕВУШКА ДНЯ. Эрьона Сулеймани – горячая бывшая и фанатка футбола
Instagram. Эрьона Сулеймани

Эрьона Сулеймани, бывшая жена Блерима Джемаили, покоряет Instagram яркими фото.

37-летняя модель и звезда реалити имеет более 505 тысяч подписчиков.

Ее отдых на Миконосе и в Италии вызвал волну восторга в албанских СМИ.

Джемаили, возможно, жалеет о красотке, которую потерял ещё в 2018 году.

Эрьона не раз откровенно говорила об интимных подробностях жизни с футболистом.

«Быть женой футболиста – это словно жить в золотой клетке», – признавалась она.

