ДЕВУШКА ДНЯ. Эрьона Сулеймани – горячая бывшая и фанатка футбола

Эрьона Сулеймани, бывшая жена Блерима Джемаили, покоряет Instagram яркими фото.

37-летняя модель и звезда реалити имеет более 505 тысяч подписчиков.

Ее отдых на Миконосе и в Италии вызвал волну восторга в албанских СМИ.

Джемаили, возможно, жалеет о красотке, которую потерял ещё в 2018 году.

Эрьона не раз откровенно говорила об интимных подробностях жизни с футболистом.

«Быть женой футболиста – это словно жить в золотой клетке», – признавалась она.