ДЕВУШКА ДНЯ. Эрьона Сулеймани – горячая бывшая и фанатка футбола
Знакомимся поближе с Эрьона Сулеймани
Эрьона Сулеймани, бывшая жена Блерима Джемаили, покоряет Instagram яркими фото.
37-летняя модель и звезда реалити имеет более 505 тысяч подписчиков.
Ее отдых на Миконосе и в Италии вызвал волну восторга в албанских СМИ.
Джемаили, возможно, жалеет о красотке, которую потерял ещё в 2018 году.
Эрьона не раз откровенно говорила об интимных подробностях жизни с футболистом.
«Быть женой футболиста – это словно жить в золотой клетке», – признавалась она.
