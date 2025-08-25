Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома готова продать Довбика в Вильярреал при одном условии
Испания
25 августа 2025, 20:29 | Обновлено 25 августа 2025, 20:38
2020
1

Рома готова продать Довбика в Вильярреал при одном условии

Итальянский клуб намерен найти замену украинскому футболисту

25 августа 2025, 20:29 | Обновлено 25 августа 2025, 20:38
2020
1
Рома готова продать Довбика в Вильярреал при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала». Об этом сообщает La Gazetta Express.

По информации источника, испанский клуб намерен арендовать игрока и выплачивать его зарплату. У «желтой субмарины» будет опция выкупа украинца за 25-30 миллионов евро. Итальянский клуб готов отпустить Артема, но лишь когда подпишет ему замену. В качестве альтернативы Довбику рассматривает форварда «Вулверхэмптона» Фабиу Силва.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Маркевич назвал главную ошибку, которую совершил Довбик.

По теме:
Стартовый нападающий Ньюкасла не забивает в АПЛ уже 15 матчей подряд
Арсенал пытался перекупить Изаки из-под носа Шахтера, но потерпел неудачу
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Полесья в еврокубках подписал экс-форварда Аталанты
Артем Довбик Рома Рим Вильярреал Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Фабиу Силва
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25 августа 2025, 04:42 6
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский

Андрей продолжил заниматься по индивидуальной программе и не покидал клубную базу

Ньюкасл и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ
Футбол | 25 августа 2025, 21:05 0
Ньюкасл и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ
Ньюкасл и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ

25 августа в 22:00 состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде
Теннис | 25.08.2025, 20:59
Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде
Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Всяко лучше чем к арабам. Возращение в Испанию самое то что нужно. 
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 18
Футбол
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 7
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем