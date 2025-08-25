Рома готова продать Довбика в Вильярреал при одном условии

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала». Об этом сообщает La Gazetta Express.

По информации источника, испанский клуб намерен арендовать игрока и выплачивать его зарплату. У «желтой субмарины» будет опция выкупа украинца за 25-30 миллионов евро. Итальянский клуб готов отпустить Артема, но лишь когда подпишет ему замену. В качестве альтернативы Довбику рассматривает форварда «Вулверхэмптона» Фабиу Силва.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

