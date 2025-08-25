Рома готова продать Довбика в Вильярреал при одном условии
Итальянский клуб намерен найти замену украинскому футболисту
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала». Об этом сообщает La Gazetta Express.
По информации источника, испанский клуб намерен арендовать игрока и выплачивать его зарплату. У «желтой субмарины» будет опция выкупа украинца за 25-30 миллионов евро. Итальянский клуб готов отпустить Артема, но лишь когда подпишет ему замену. В качестве альтернативы Довбику рассматривает форварда «Вулверхэмптона» Фабиу Силва.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Маркевич назвал главную ошибку, которую совершил Довбик.
