Маркевич назвал главную ошибку, которую совершил Довбик
Тренер считает, что переход в Серию А – это ошибка
Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич назвал переход Артема Довбика в «Рому» ошибкой.
– Добившись признания, летом 2023 года Довбик перешел в «Жирону», став в итоге лучшим бомбардиром Ла Лиги. Было ли его ошибкой уйти из команды и вообще уехать из Испании?
– Я еще тогда говорил, что нужно было оставаться. Тем более, что им интересовался «Атлетико» (Мадрид). Почему так произошло, это нужно спросить у самого Артема и его агентов.
– В «Роме» нападающему удалось раскрыть весь свой потенциал?
– Однозначно, нет.
– Почему?
– Потому что чемпионаты разные, другая команда, возможно, другие требования. Подобных примеров много, когда игрок блещет, а при переходе в другой коллектив дела идут не так успешно.
– А вообще, зная возможности Довбика, какой чемпионат был бы для него наиболее подходящим?
– На мой взгляд, испанский.
Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клара Таусон в драматичном матче потерпела поражение от Александры Эалы в 1/64 финала
«Горняки» подписывают очередного бразильского таланта