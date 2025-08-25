Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал главную ошибку, которую совершил Довбик
Италия
25 августа 2025, 19:40 | Обновлено 25 августа 2025, 19:49
1192
0

Маркевич назвал главную ошибку, которую совершил Довбик

Тренер считает, что переход в Серию А – это ошибка

25 августа 2025, 19:40 | Обновлено 25 августа 2025, 19:49
1192
0
Маркевич назвал главную ошибку, которую совершил Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич назвал переход Артема Довбика в «Рому» ошибкой.

– Добившись признания, летом 2023 года Довбик перешел в «Жирону», став в итоге лучшим бомбардиром Ла Лиги. Было ли его ошибкой уйти из команды и вообще уехать из Испании?

– Я еще тогда говорил, что нужно было оставаться. Тем более, что им интересовался «Атлетико» (Мадрид). Почему так произошло, это нужно спросить у самого Артема и его агентов.

– В «Роме» нападающему удалось раскрыть весь свой потенциал?

– Однозначно, нет.

– Почему?

– Потому что чемпионаты разные, другая команда, возможно, другие требования. Подобных примеров много, когда игрок блещет, а при переходе в другой коллектив дела идут не так успешно.

– А вообще, зная возможности Довбика, какой чемпионат был бы для него наиболее подходящим?

– На мой взгляд, испанский.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

По теме:
Рома готова продать Довик в Вильярреал при одном условии
Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны
Интер – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Теннис | 25 августа 2025, 00:07 1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1

Клара Таусон в драматичном матче потерпела поражение от Александры Эалы в 1/64 финала

Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Футбол | 25 августа 2025, 15:27 33
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова

«Горняки» подписывают очередного бразильского таланта

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Футбол | 25.08.2025, 19:21
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Теннис | 24.08.2025, 23:41
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
23.08.2025, 18:05 16
Волейбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 3
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 18
Футбол
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 4
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем