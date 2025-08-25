Маркевич назвал главную ошибку, которую совершил Довбик

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич назвал переход Артема Довбика в «Рому» ошибкой.

– Добившись признания, летом 2023 года Довбик перешел в «Жирону», став в итоге лучшим бомбардиром Ла Лиги. Было ли его ошибкой уйти из команды и вообще уехать из Испании?

– Я еще тогда говорил, что нужно было оставаться. Тем более, что им интересовался «Атлетико» (Мадрид). Почему так произошло, это нужно спросить у самого Артема и его агентов.

– В «Роме» нападающему удалось раскрыть весь свой потенциал?

– Однозначно, нет.

– Почему?

– Потому что чемпионаты разные, другая команда, возможно, другие требования. Подобных примеров много, когда игрок блещет, а при переходе в другой коллектив дела идут не так успешно.

– А вообще, зная возможности Довбика, какой чемпионат был бы для него наиболее подходящим?

– На мой взгляд, испанский.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.