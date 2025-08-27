Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 04:56 | Обновлено 27 августа 2025, 04:59
Владиславу интересен вариант с «Жироной»

ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации СМИ, Владислав получил предложение от «Жироны» и хочет перейти в этот клуб. Проблема в том, что «Динамо» не устраивает финансовое предложение «Жироны» – «сине-белые» хотят получить 20 миллионов евро.

Отмечается, что семья Владислава пытается достучаться до владельцев «Динамо», чтобы они согласовали трансфер игрока.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
LexХХХ
Шуби пропонували?
Ответить
0
