ПАВЛОВ: «Я за это отругал Гусина. Его папа и мама тоже мне звонили»

Известный украинский тренер Николай Павлов рассказал об инциденте, который когда-то произошел с легендой «Динамо» Андреем Гусиным.

У Владимира Мунтяна когда-то в Корее произошел инцидент с Андреем Гусиным, единственным, кого на тот выезд отпустили из «Динамо», которое в то же время играло в Лиге чемпионов со «Спартаком». Федорович Андрею в перерыве что-то рассказывает, а тот огрызается. Мунтян – человек мягкий, и со стороны это выглядело не очень хорошо. «Петрович, вмешайся», – говорит мне Котельников, который тоже находился в раздевалке. Я Гусина тогда хорошенько отругал.

Позже, когда уже работал в «Динамо», у нас с Андреем были хорошие отношения. Он хотел играть за первую команду, но Сабо его не ставил. Гусин пытался через меня как-то повлиять, папа и мама тоже мне звонили. Но Йожеф Йожефович имел свое мнение – говорил одно, делал другое», – сказал Павлов.

