Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАВЛОВ: «Я за это отругал Гусина. Его папа и мама тоже мне звонили»
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 01:33 | Обновлено 27 августа 2025, 02:24
220
0

ПАВЛОВ: «Я за это отругал Гусина. Его папа и мама тоже мне звонили»

Известный украинский тренер – об Андрее Гусине

27 августа 2025, 01:33 | Обновлено 27 августа 2025, 02:24
220
0
ПАВЛОВ: «Я за это отругал Гусина. Его папа и мама тоже мне звонили»
ФК Динамо. Андрей Гусин

Известный украинский тренер Николай Павлов рассказал об инциденте, который когда-то произошел с легендой «Динамо» Андреем Гусиным.

У Владимира Мунтяна когда-то в Корее произошел инцидент с Андреем Гусиным, единственным, кого на тот выезд отпустили из «Динамо», которое в то же время играло в Лиге чемпионов со «Спартаком». Федорович Андрею в перерыве что-то рассказывает, а тот огрызается. Мунтян – человек мягкий, и со стороны это выглядело не очень хорошо. «Петрович, вмешайся», – говорит мне Котельников, который тоже находился в раздевалке. Я Гусина тогда хорошенько отругал.

Позже, когда уже работал в «Динамо», у нас с Андреем были хорошие отношения. Он хотел играть за первую команду, но Сабо его не ставил. Гусин пытался через меня как-то повлиять, папа и мама тоже мне звонили. Но Йожеф Йожефович имел свое мнение – говорил одно, делал другое», – сказал Павлов.

Ранее бывший футболист и тренер Николай Павлов рассказал в эксклюзивном интервью для Sport.ua, почему не попал в состав «Динамо».

По теме:
Ротань достиг отметки в 80 матчей УПЛ на тренерском мостике
На заметку. Кайрат впервые в истории вышел в основу ЛЧ, стартовав с Q1
Осталось 2 млн евро. Украинский клуб продал футболиста из-за долгов
Андрей Гусин Николай Павлов Владимир Мунтян Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26 августа 2025, 11:17 9
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец

Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского

Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26 августа 2025, 19:48 34
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open

В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 02:12
Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26.08.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем