Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»
Англия
25 августа 2025, 13:39 |
740
0

Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»

В английском клубе рассказали, как украинец вел себя перед трансфером

25 августа 2025, 13:39 |
740
0
Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Один из менеджеров английского «Борнмута» рассказал подробности о последних днях в клубе украинского защитника Ильи Забарного перед его переходом во французский «ПСЖ».

«Забарный произвел на нас невероятное впечатление. Илья – замечательный парень, это невероятный профессионал с настоящими человеческими качествами. До самого ухода, несмотря на давление, связанное с его трансфером, он продолжал здороваться со всеми – от владельца клуба до администратора. Он – полная противоположность игроку, который вообразил себя суперзвездой», – цитирует менеджера английского клуба Le10Sport.

Забарный перешел в «ПСЖ» из английского «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.

Ранее переход Забарного в «ПСЖ» прокомментировал Мирча Луческу.

По теме:
В Борнмуте рассказали, как Ираола шутил о Забарном
7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать
ПСЖ принял важное решение о будущем Забарного и Сафонова в Париже
Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25 августа 2025, 04:42 1
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский

Андрей продолжил заниматься по индивидуальной программе и не покидал клубную базу

Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 4
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»

Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25.08.2025, 13:24
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Футбол | 25.08.2025, 10:03
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем