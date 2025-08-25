Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»

Один из менеджеров английского «Борнмута» рассказал подробности о последних днях в клубе украинского защитника Ильи Забарного перед его переходом во французский «ПСЖ».

«Забарный произвел на нас невероятное впечатление. Илья – замечательный парень, это невероятный профессионал с настоящими человеческими качествами. До самого ухода, несмотря на давление, связанное с его трансфером, он продолжал здороваться со всеми – от владельца клуба до администратора. Он – полная противоположность игроку, который вообразил себя суперзвездой», – цитирует менеджера английского клуба Le10Sport.

Забарный перешел в «ПСЖ» из английского «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.

