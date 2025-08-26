ЛЕОНЕНКО: «Игры как не было, так и нет. Понимаете, какие у нас игроки?»

Бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал столичный клуб:

«Я люблю разбирать матчи, когда наши побеждают. А если проигрывают, то что говорить. Я никуда не исчез, а просто не хочу присоединяться к толпе, которая критикует Динамо. Я с ними полностью согласен, но надо смотреть дальше.

Люди в Динамо сыграли по 100 матчей вместе, а игры как не было, так и нет. А если еще дальше посмотреть: Динамо – чемпион Украины и так выступает в еврокубках. Теперь понимаете, какие у нас здесь игроки?»

Ранее Виктор Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ.