Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 21:38 |
ЛЕОНЕНКО: «Игры как не было, так и нет. Понимаете, какие у нас игроки?»

Бывший нападающий киевского Динамо раскритиковал столичный клуб

Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал столичный клуб:

«Я люблю разбирать матчи, когда наши побеждают. А если проигрывают, то что говорить. Я никуда не исчез, а просто не хочу присоединяться к толпе, которая критикует Динамо. Я с ними полностью согласен, но надо смотреть дальше.

Люди в Динамо сыграли по 100 матчей вместе, а игры как не было, так и нет. А если еще дальше посмотреть: Динамо – чемпион Украины и так выступает в еврокубках. Теперь понимаете, какие у нас здесь игроки?»

Ранее Виктор Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ.

По теме:
Осталось 2 млн евро. Украинский клуб продал футболиста из-за долгов
В состав Александрии вернулся футболист, не игравший 11 месяцев
Остались в Израиле. Маккаби отказался проводить тренировку в Люблине
Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Vitalii
А тренери у нас які? А які,у нас експерти?
Chemp83
У нас це де ?в росії ?
