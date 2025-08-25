Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Динамо обновило клубную эмблему на стадионе имени Лобановского
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 11:57
ФОТО. Динамо обновило клубную эмблему на стадионе имени Лобановского

31 августа киевский клуб проведет домашний матч четвертого тура против «Полесья»

ФОТО. Динамо обновило клубную эмблему на стадионе имени Лобановского
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» обновило изображение клубной эмблемы на стадионе имени Валерия Лобановского, где чемпионы Украины проводят свои домашние матчи.

Теперь сверху над «бело-синим» ромбом появилась третья звезда, символизирующая 30 чемпионских титулов за всю историю существования клуба. Эмблема была обновлена ​​не только на входе в арену, но и на всех внутренних инфраструктурных объектах и ​​перед центральным входом в офис «Динамо».

Ближайший матч на стадионе Лобановского будет сыгран 31 августа, когда подопечные Александра Шовковского встретятся с житомирским «Полесьем». Поединок четвертого тура чемпионата Украины состоится в 15:30 по киевскому времени.

«Бело-синие» успешно стартовали в сезоне 2025/26 Премьер-лиги, одержали три победы в трех встречах, забили десять и пропустили всего два гола.

Перед возвращением в Киев, «Динамо» проведет один матч в Лиге Европы – 28 августа в Люблине будет сыгран номинально домашний поединок четвертого квалификационного раунда против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Чемпионам Украины необходимо побеждать соперника после поражения со счетом 1:3 неделю назад.

DK2025
Несмотря на шипение дизелей и другой ржавой плесени, Динамо - самый титулованный клуб Украины и по праву имеет на эмблеме три звезды. И это действительно народная команда. Которая сейчас имеет кучу проблем, но это уже было в истории клуба много раз. И каждый раз Динамо возрождалось. Так и сейчас будет. А шахта держится только по прихоти олигарха из Лондона. Не станет ахметова - не будет никакого шахтера.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Diesel
Ну круто. Зараз стережіться Реали та Баварії.
Ой, про що це я)))
Там ЛК на носі...
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Киев
АХАХХАХХАХХА
Ответить
-2
