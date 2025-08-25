ФОТО. Динамо обновило клубную эмблему на стадионе имени Лобановского
31 августа киевский клуб проведет домашний матч четвертого тура против «Полесья»
Киевское «Динамо» обновило изображение клубной эмблемы на стадионе имени Валерия Лобановского, где чемпионы Украины проводят свои домашние матчи.
Теперь сверху над «бело-синим» ромбом появилась третья звезда, символизирующая 30 чемпионских титулов за всю историю существования клуба. Эмблема была обновлена не только на входе в арену, но и на всех внутренних инфраструктурных объектах и перед центральным входом в офис «Динамо».
Ближайший матч на стадионе Лобановского будет сыгран 31 августа, когда подопечные Александра Шовковского встретятся с житомирским «Полесьем». Поединок четвертого тура чемпионата Украины состоится в 15:30 по киевскому времени.
«Бело-синие» успешно стартовали в сезоне 2025/26 Премьер-лиги, одержали три победы в трех встречах, забили десять и пропустили всего два гола.
Перед возвращением в Киев, «Динамо» проведет один матч в Лиге Европы – 28 августа в Люблине будет сыгран номинально домашний поединок четвертого квалификационного раунда против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Чемпионам Украины необходимо побеждать соперника после поражения со счетом 1:3 неделю назад.
ФОТО. Киевское Динамо обновило клубную эмблему на стадионе имени Лобановского
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»
Полузащитник Майкон помог «Коринтиансу» одолеть соперника в матче чемпионата Бразилии
Ой, про що це я)))
Там ЛК на носі...