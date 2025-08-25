ФОТО. Динамо обновило клубную эмблему на стадионе имени Лобановского

Киевское «Динамо» обновило изображение клубной эмблемы на стадионе имени Валерия Лобановского, где чемпионы Украины проводят свои домашние матчи.

Теперь сверху над «бело-синим» ромбом появилась третья звезда, символизирующая 30 чемпионских титулов за всю историю существования клуба. Эмблема была обновлена ​​не только на входе в арену, но и на всех внутренних инфраструктурных объектах и ​​перед центральным входом в офис «Динамо».

Ближайший матч на стадионе Лобановского будет сыгран 31 августа, когда подопечные Александра Шовковского встретятся с житомирским «Полесьем». Поединок четвертого тура чемпионата Украины состоится в 15:30 по киевскому времени.

«Бело-синие» успешно стартовали в сезоне 2025/26 Премьер-лиги, одержали три победы в трех встречах, забили десять и пропустили всего два гола.

Перед возвращением в Киев, «Динамо» проведет один матч в Лиге Европы – 28 августа в Люблине будет сыгран номинально домашний поединок четвертого квалификационного раунда против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Чемпионам Украины необходимо побеждать соперника после поражения со счетом 1:3 неделю назад.

ФОТО. Киевское Динамо обновило клубную эмблему на стадионе имени Лобановского