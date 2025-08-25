Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье Ставки и Ребел проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы
Кубок Украины
25 августа 2025, 15:16
Полесье Ставки и Ребел проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Темп» и начнется в 15:30

ФК Полесье Ставки

В понедельник, 25 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Полесье» Ставки сыграет с киевским клубом «Ребел».

«Полесье» Ставки выступает в чемпионате Киевской области. В новом сезоне команда провела два матча (победа и ничья).
В предварительном раунде Кубка Украины «Полесье» встречалось с киевским клубом «Легия». Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Полесья».

«Ребел» дебютировал во Второй лиге. Команда начала с трех побед, а в матче четвертого тура со счетом 0:1 проиграла «Александрии-2». В турнирной таблице группы Б Второй лиги «Ребел» идет на четвертом месте.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Темп». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
