Полесье Ставки и Ребел проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы

В понедельник, 25 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Полесье» Ставки сыграет с киевским клубом «Ребел».

«Полесье» Ставки выступает в чемпионате Киевской области. В новом сезоне команда провела два матча (победа и ничья).

В предварительном раунде Кубка Украины «Полесье» встречалось с киевским клубом «Легия». Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Полесья».

«Ребел» дебютировал во Второй лиге. Команда начала с трех побед, а в матче четвертого тура со счетом 0:1 проиграла «Александрии-2». В турнирной таблице группы Б Второй лиги «Ребел» идет на четвертом месте.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Темп». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.