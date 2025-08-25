25 августа и в ночь на 26 число на Открытом чемпионате США 2025 по теннису продолжатся матчи первого раунда.

Во второй игровой день в Нью-Йорке свои стартовые поединки проведут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 25 августа

US Open 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №6. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Даяна Ястремская [30] – Анастасия Павлюченкова

Grandstand. 4-й запуск (не ранее 00:00)

Элина Свитолина [12] – Анна Бондар