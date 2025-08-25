US Open25 августа 2025, 07:23 |
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 25 августа
Во второй игровой день в Нью-Йорке сыграют Даяна Ястремская и Элина Свитолина
25 августа и в ночь на 26 число на Открытом чемпионате США 2025 по теннису продолжатся матчи первого раунда.
Во второй игровой день в Нью-Йорке свои стартовые поединки проведут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 25 августа
US Open 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №6. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Даяна Ястремская [30] – Анастасия Павлюченкова
Grandstand. 4-й запуск (не ранее 00:00)
Элина Свитолина [12] – Анна Бондар
