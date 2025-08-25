Кельн начал новый сезон Бундеслиги с победы

24 августа было сыграно два матча первого тура германской Бундеслиги.

«Майнц» принимал «Кельн». Хозяева поля превосходили соперника, но только к 60-й минуте. Именно тогда полузащитник «Майнца» Пауль Небель получил красную карточку.

Кельн численным преимуществом воспользовался и забил в ворота соперника на 90-й минуте. Отметил Мариус Бультер.

«Боруссия Менхенгладбах» сыграл вничью с «Гамбургом» – 0:0.

Германия. Бундеслига. 24 августа

Майнц – Кельн – 0:1

Гол: Бультер, 90

Удаление: Небель, 60

Боруссия Менхенгладбах – Гамбург – 0:0