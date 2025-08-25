Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кельн начал новый сезон Бундеслиги с победы
Чемпионат Германии
Боруссия М
24.08.2025 18:30 – FT 0 : 0
Гамбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 августа 2025, 05:27 | Обновлено 25 августа 2025, 05:57
32
0

Кельн начал новый сезон Бундеслиги с победы

В чемпионате Германии состоялись матчи первого тура

Кельн начал новый сезон Бундеслиги с победы
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа было сыграно два матча первого тура германской Бундеслиги.

«Майнц» принимал «Кельн». Хозяева поля превосходили соперника, но только к 60-й минуте. Именно тогда полузащитник «Майнца» Пауль Небель получил красную карточку.

Кельн численным преимуществом воспользовался и забил в ворота соперника на 90-й минуте. Отметил Мариус Бультер.

«Боруссия Менхенгладбах» сыграл вничью с «Гамбургом» – 0:0.

Германия. Бундеслига. 24 августа

Майнц – Кельн – 0:1

Гол: Бультер, 90

Удаление: Небель, 60

Боруссия Менхенгладбах – Гамбург – 0:0

По теме:
ФОТО. Отец младшего Беллингема вступился за сына. Что случилось?
Победа Кельна над Майнцем, ничья Боруссии Менхенгладбах и Гамбурга
Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера
Александр Сильченко
