Кельн начал новый сезон Бундеслиги с победы
В чемпионате Германии состоялись матчи первого тура
24 августа было сыграно два матча первого тура германской Бундеслиги.
«Майнц» принимал «Кельн». Хозяева поля превосходили соперника, но только к 60-й минуте. Именно тогда полузащитник «Майнца» Пауль Небель получил красную карточку.
Кельн численным преимуществом воспользовался и забил в ворота соперника на 90-й минуте. Отметил Мариус Бультер.
«Боруссия Менхенгладбах» сыграл вничью с «Гамбургом» – 0:0.
Германия. Бундеслига. 24 августа
Майнц – Кельн – 0:1
Гол: Бультер, 90
Удаление: Небель, 60
Боруссия Менхенгладбах – Гамбург – 0:0
