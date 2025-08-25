Магия Жиру. Ветеран помог Лиллю одержать победу над Монако

24 августа в чемпионате Франции сыграли матчи второго тура Лиги 1.

«Лилль» одержал победу над «Монако» – 1:0. Единственный гол в матче забил ветеран Оливье Жиру.

«Лорян» разгромил «Ренн» – 4:0. Гости в этом матче с 11 минуты играли с двумя красными карточками.

«Гавр» на собственном поле уступил «Лансу» (1:2), а «Страсбург» вырвал победу над «Нантом» (1:0).

«Тулуза дома» одержала уверенную победу над «Брестом» – 2:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Франции 2-й тур

Лорьян – Ренн – 4:0

Голы: Сумано, 45+4, Айегун, 47, Пажи, 65, Ле Бри, 69

Удаление: Камара, 6, Ву, 11

Гавр – Ланс – 1:2

Голы: Дукуре, 45+3 – Саид, 9 (пенальти), Фофана, 40

Страсбург – Нант – 1:0

Гол: Эмега, 81

Тулуза – Брест – 2:0

Голы: Магри. 52, 65

Лилль – Монако – 1:0

Гол: Жира, 90+1