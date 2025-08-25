Магия Жиру. Ветеран помог Лиллю одержать победу над Монако
Во Франции сыграли матчи второго тура
24 августа в чемпионате Франции сыграли матчи второго тура Лиги 1.
«Лилль» одержал победу над «Монако» – 1:0. Единственный гол в матче забил ветеран Оливье Жиру.
«Лорян» разгромил «Ренн» – 4:0. Гости в этом матче с 11 минуты играли с двумя красными карточками.
«Гавр» на собственном поле уступил «Лансу» (1:2), а «Страсбург» вырвал победу над «Нантом» (1:0).
«Тулуза дома» одержала уверенную победу над «Брестом» – 2:0.
Чемпионат Франции 2-й тур
Лорьян – Ренн – 4:0
Голы: Сумано, 45+4, Айегун, 47, Пажи, 65, Ле Бри, 69
Удаление: Камара, 6, Ву, 11
Гавр – Ланс – 1:2
Голы: Дукуре, 45+3 – Саид, 9 (пенальти), Фофана, 40
Страсбург – Нант – 1:0
Гол: Эмега, 81
Тулуза – Брест – 2:0
Голы: Магри. 52, 65
Лилль – Монако – 1:0
Гол: Жира, 90+1
События матча
