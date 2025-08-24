Голкипер Арсенала – лидер АПЛ с сезона 2023/24 по количеству сухих матчей

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя является лидером среди вратарей АПЛ по количеству «сухих» матчей в соревновании с сезона 2023/24 – 31.

23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Оба матча Премьер-лиги нынешнего сезона испанский голкипер провел на «ноль» (против «МЮ» и «Лидса»).

В пятерку лидеров по количеству матчей АПЛ без пропущенных голов за этот период также попали: Джордан Пикфорд («Эвертон», 26), Эдерсон («Манчестер Сити», 20), Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 18) и Алиссон («Ливерпуль», 17).

Всего в составе «канониров» Райя провел 98 матчей во всех соревнованиях, сыграв на «ноль» 41 раз и пропустив 81 гол.

Сейчас «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Лидс» находится на 12-й позиции.