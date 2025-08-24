Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Голкипер Арсенала – лидер АПЛ с сезона 2023/24 по количеству сухих матчей
Англия
24 августа 2025, 23:34 |
Голкипер Арсенала – лидер АПЛ с сезона 2023/24 по количеству сухих матчей

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Райя дважды сыграл на «ноль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя является лидером среди вратарей АПЛ по количеству «сухих» матчей в соревновании с сезона 2023/24 – 31.

23 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лидс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Оба матча Премьер-лиги нынешнего сезона испанский голкипер провел на «ноль» (против «МЮ» и «Лидса»).

В пятерку лидеров по количеству матчей АПЛ без пропущенных голов за этот период также попали: Джордан Пикфорд («Эвертон», 26), Эдерсон («Манчестер Сити», 20), Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 18) и Алиссон («Ливерпуль», 17).

Всего в составе «канониров» Райя провел 98 матчей во всех соревнованиях, сыграв на «ноль» 41 раз и пропустив 81 гол.

Сейчас «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Лидс» находится на 12-й позиции.

Лидс Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Давид Райя Джордан Пикфорд Эдерсон Андре Онана Алиссон Беккер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 0
