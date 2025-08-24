24 августа в 22:30 состоится матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Овьедо принимает Реал Мадрид на арене Эстадио Нуэво Карлос Тартьере в Овьедо.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В резерве королевского клуба заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.

Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч против Овьедо