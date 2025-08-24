Испания24 августа 2025, 21:52 | Обновлено 24 августа 2025, 22:01
Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч против Овьедо
В резерве королевского клуба заявлен украинский голкипер
24 августа в 22:30 состоится матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.
Овьедо принимает Реал Мадрид на арене Эстадио Нуэво Карлос Тартьере в Овьедо.
В резерве королевского клуба заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.
Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч против Овьедо
Комментарии 1
Поліровщик лавки на місці
