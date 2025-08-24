ЛУПАШКО: «Мы объяснили иностранцам, что означают красно-черные цвета»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал разгром «Пенуэла» (8:0) в матче 1/32 финала Кубка Украины.

– Как только вы заходили в раздевалку соперника и разговаривали с представителями «Пенуэла». О чем общались?

– Я немного знаю «Пенуэл», ведь когда я был игроком «Ингульца», ездил по приглашению этого клуба. Считаю, что люди должны узнать, что это за команда, откуда она, какие у нее идеи, цели. Я проводил тренировки для детей и сейчас мне сказали, что несколько из них находятся во взрослой команде – это очень классно. Это большой проект. Они помогают людям, детям, не только в футбольном плане развиваться, помогают становиться личностями, развивают разносторонне. Когда мы увидели жеребьевку Кубка Украины, созвонились с одним из представителей «Пенуэла» и у нас родилось мнение, что можно сыграть этот матч во Львове. Потому что они сейчас не могут играть дома, а проводят поединки на выезде. Мы сошлись на том, что это большой опыт для них увидеть, как функционирует клуб по УПЛ. Дать возможность сыграть молодым ребятам, которые еще вчера играли на область и не были профессиональными игроками. Увидеть этот стадион, ауру, болельщиков, фанатов. Сошлись на том, что самое главное будет для «Пенуэла» – почувствовать и приобрести опыт для клуба и игроков. Считаю, что они сейчас не должны смотреть на этот результат, а смотреть на то, что они получили немного больше. Честно говоря, мы просматривали их матчи, они сейчас не имеют хороших результатов во Второй лиге, но их отличает то, как они играют. Их модель игры моментами узнаваема. Как они пытаются выходить из-под давления, играть на третье, искать пространство за спинами защитников. Это очень хорошо. Они должны гнуть свою линию, а не подстраиваться под то, как играет большинство команд Второй лиги. И результат они добьются.

– По сравнению с матчем против «Колоса» сегодня произошло десять смен в стартовом составе «Карпат». Только Пауло Витор остался на поле с того поединка. Как вам ротация и довольны ли всеми игроками?

– Мы вчера говорили о том, что когда идет ротация, то что-то не получается, игроки теряются, тренеры нервничают, потому что привыкли к другому футболу. Это не всегда проблема, когда есть ротация исключительно игроков. Должно быть понимание тренера, что будут ошибки, они должны быть терпеливы к этим ситуациям. Да, где-то не получалось, были потери мяча, мы понимаем, что в таком составе мы еще не играли. Плюс играли молодые футболисты, дебютировавшие сегодня за «Карпаты». В общем, мы довольны работой и готовностью футболистов. Однако понимаем, что было много эпизодов… Особенно в перерыве мы о них поговорили, о том, что нам нужно менять.

– Перед матчем вы предложили болельщикам выбрать игрока в голосовании в клубном телеграмм-канале, который точно выйдет сегодня на поле в стартовом составе. В итоге вышли все трое игроков, набравших наибольшее количество голосов. В опросе приняло участие более 5 тысяч человек. Расскажите, пожалуйста, удовлетворены ли вы этим замыслом.

– Я говорил о том, что в современном футболе, в Украине мы несколько теряем аудиторию, и нам нужно менять это. Мы должны показывать, что мы открыты. Да, это не будет постоянно и не должно быть постоянно. Однако вот такие жесты мы должны делать, показывая нашим болельщикам, что мы рядом с ними, что мы им доверяем, прислушиваемся к вашим мыслям. Во время матча мне кто-то выкрикивал с трибун, чтобы я кого-то заменял. Понимаю, что это делать не надо и такими жестами мы приближаем где-то наших преданных болельщиков и фанатов. Прежде всего, мы хотели показать, что мы не находимся на Олимпе, что к нам нельзя прикоснуться. Вы – часть команды, вы выбирали игроков на матч и они принесли результат. Думаю, что эти 5 тысяч участвовавших в голосовании могут запомнить этот день и говорить, что частично повлияли на этот результат.

– Сегодня «Карпаты» сыграли в новой красно-черной форме. Как вам она? Но можно ли считать, что проклятие снято?

– Я много слышал оговорки о том, что это нефартовая форма. Очень символично, что мы сыграли в красно-черном цвете в День Независимости, в Кубке Украины. Победа в «Карпатах» в Кубке – это тоже о борьбе за Независимость, когда команда играла в Москве и показала людям, что наша страна Независима и что это страна свободных людей. Символично, что мы сегодня играли в этой форме и получили такой результат. Мы слышали о том, что красно-черная не фартовая, но мы вместе с нашим медиаотделом подготовили для ребят видео и объяснили для иностранцев, что означают эти цвета и почему именно они. Мы показали это видео на собрании, сказали, что будем играть в красно-черной форме и чтобы они готовились к этому и забыли о том, что говорят о неудачливости. Сегодня я напомнил им об этом и сбросил в наш общий клубный чат это видео, пытаясь вдохновить игроков и показать, что если существуют ограничения, то только в нашей голове.