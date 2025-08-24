Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины

24 августа 2025 года Украина отмечает 34-ю годовщину Независимости.

Президент донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов обратился к украинцам с открытым письмом по случаю праздника.

Обращение Рината Ахметова к болельщикам

Дорогие украинцы!

34 года назад Украина сделала единственно верный и решительный шаг – провозгласила свою Независимость. Это решение определило наше будущее, стало символом стойкости и силы нации и показало, что свобода – наш неотъемлемый выбор.

Вот уже 11 лет мы вынуждены отстаивать этот выбор в жестокой войне и платим за него высокую цену. Мы защищаем свой дом, свою землю, своё право быть украинцами. Мы ежедневно доказываем миру: свободу у нас не отнять.

Сегодня, как и всегда, наши мысли с теми, кто смело защищает нашу страну, оберегает украинскую землю от агрессора.

Мы глубоко чтим тех, кто уже не вернётся с поля боя, отдав самое дорогое – свою жизнь – за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в памяти поколений.

Благодарю каждого, кто вносит свой вклад в Победу – тех, кто стоит на передовой, и тех, кто в тылу укрепляет экономику, поддерживает друг друга, ежедневно помогает нашей стране бороться и жить.

Независимость – это ответственность. Ответственность за наше будущее и будущее наших детей. И несмотря на то, что война ежедневно испытывает нас самыми тяжёлыми вызовами, я уверен: вместе мы обязательно выстоим и построим сильную, справедливую и процветающую Украину.

Искренне желаю всем нам, чтобы следующий День Независимости мы встретили под мирным небом.

С праздником, с Днём Независимости! Слава Украине!

С уважением, Ринат Ахметов.