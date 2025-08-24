Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 12:48 | Обновлено 24 августа 2025, 13:07
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины

Президент «Шахтера» написал трогательное письмо

Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

24 августа 2025 года Украина отмечает 34-ю годовщину Независимости.

Президент донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов обратился к украинцам с открытым письмом по случаю праздника.

Обращение Рината Ахметова к болельщикам

Дорогие украинцы!

34 года назад Украина сделала единственно верный и решительный шаг – провозгласила свою Независимость. Это решение определило наше будущее, стало символом стойкости и силы нации и показало, что свобода – наш неотъемлемый выбор.

Вот уже 11 лет мы вынуждены отстаивать этот выбор в жестокой войне и платим за него высокую цену. Мы защищаем свой дом, свою землю, своё право быть украинцами. Мы ежедневно доказываем миру: свободу у нас не отнять.

Сегодня, как и всегда, наши мысли с теми, кто смело защищает нашу страну, оберегает украинскую землю от агрессора.

Мы глубоко чтим тех, кто уже не вернётся с поля боя, отдав самое дорогое – свою жизнь – за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в памяти поколений.

Благодарю каждого, кто вносит свой вклад в Победу – тех, кто стоит на передовой, и тех, кто в тылу укрепляет экономику, поддерживает друг друга, ежедневно помогает нашей стране бороться и жить.

Независимость – это ответственность. Ответственность за наше будущее и будущее наших детей. И несмотря на то, что война ежедневно испытывает нас самыми тяжёлыми вызовами, я уверен: вместе мы обязательно выстоим и построим сильную, справедливую и процветающую Украину.

Искренне желаю всем нам, чтобы следующий День Независимости мы встретили под мирным небом.

С праздником, с Днём Независимости! Слава Украине!

С уважением, Ринат Ахметов.

чемпионат Украины по футболу поздравление Украинская Премьер-лига День независимости (24 августа) Шахтер Донецк Ринат Ахметов
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chemp83
Головний спонсор проросійських ригів .той що привів війну
Ответить
+8
Показать Скрыть 13 ответов
chak98
Йому завжди було мало влади на Донбасі.
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy11
" Раздался голос из помойки, и показалась голова."
Ответить
+5
contr
Рижа падаль ! Мразь !!!
Ответить
+4
DK2025
Более лицемерного персонажа, максимально способствовавшего захвату Донецка и Луганска и потери значительной части Донбасса, не существует.
Ответить
+4
serhiy11
Дуже шкода ,що такі віддані раби рината не знають історію його і його клубу !
Ответить
+4
serhiy11
Ринат спасатель - https://www.radiosvoboda.org/a/news-ahmetov-donetska-oblast-2014/31209933
.html
Ответить
+3
Андрій Шевченко
Щоб ти здохла, падаль рижа.
Ответить
+3
