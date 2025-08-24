Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка начала переговоры с Шахтером по вингеру. Он не играет 8 месяцев
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 12:23 | Обновлено 24 августа 2025, 12:24
Кудровка начала переговоры с Шахтером по вингеру. Он не играет 8 месяцев

Иван Петряк может стать новым игроком новичка УПЛ

Кудровка начала переговоры с Шахтером по вингеру. Он не играет 8 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

31-летний вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк получил новый вариант продолжения карьеры.

По информации телеграм-канала Футбол с вертолета, в услугах футболиста заинтересован представитель Украинской Премьер-лиги – «Кудровка».

Новичок УПЛ начал переговоры с Петряком, в которых активное участие принимает президент «Кудровки» Роман Солодаренко.

Контракт Ивана с донецким клубом рассчитан ещё на один год – до лета 2026 года.

Прошлый сезон Иван начал в составе одесского «Черноморца» на правах аренды. За клуб Петряк провел 10 матчей и отдал три голевые передачи.

Зимой 2025 года вингер вернулся к «горнякам», однако оказался не нужен клубу.

Андрей Витренко Источник: Telegram
Mark4854590
Можливо щось з цього і вийде
