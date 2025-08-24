Кудровка начала переговоры с Шахтером по вингеру. Он не играет 8 месяцев

31-летний вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк получил новый вариант продолжения карьеры.

По информации телеграм-канала Футбол с вертолета, в услугах футболиста заинтересован представитель Украинской Премьер-лиги – «Кудровка».

Новичок УПЛ начал переговоры с Петряком, в которых активное участие принимает президент «Кудровки» Роман Солодаренко.

Контракт Ивана с донецким клубом рассчитан ещё на один год – до лета 2026 года.

Прошлый сезон Иван начал в составе одесского «Черноморца» на правах аренды. За клуб Петряк провел 10 матчей и отдал три голевые передачи.

Зимой 2025 года вингер вернулся к «горнякам», однако оказался не нужен клубу.