Кудровка начала переговоры с Шахтером по вингеру. Он не играет 8 месяцев
Иван Петряк может стать новым игроком новичка УПЛ
31-летний вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк получил новый вариант продолжения карьеры.
По информации телеграм-канала Футбол с вертолета, в услугах футболиста заинтересован представитель Украинской Премьер-лиги – «Кудровка».
Новичок УПЛ начал переговоры с Петряком, в которых активное участие принимает президент «Кудровки» Роман Солодаренко.
Контракт Ивана с донецким клубом рассчитан ещё на один год – до лета 2026 года.
Прошлый сезон Иван начал в составе одесского «Черноморца» на правах аренды. За клуб Петряк провел 10 матчей и отдал три голевые передачи.
Зимой 2025 года вингер вернулся к «горнякам», однако оказался не нужен клубу.
