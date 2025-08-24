Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В семье футболиста Кривбасса ожидается пополнение
Другие новости
24 августа 2025, 03:56 |
39
0

ФОТО. В семье футболиста Кривбасса ожидается пополнение

Хорошая новость от Софии и Артура Микитишиных

24 августа 2025, 03:56 |
39
0
ФОТО. В семье футболиста Кривбасса ожидается пополнение
Instagram. София и Артур Микитишины

София Микитишин поделилась трогательным фото с мужем Артуром Микитишиным, левым вингером «Кривбасса».

Пара позирует босиком в домашней атмосфере, глядя друг другу в глаза.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Черный топ Софии подчеркнул ее беременность, Артур был без футболки.

Пара ожидает рождения сына.

По теме:
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
ФОТО. Футболист УПЛ устроил королевский день рождения для своей девушки
фото lifestyle рождение ребенка Артур Микитишин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23 августа 2025, 11:18 1
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити»

Стало известно, почему Трубин не играл за Бенфику в матче чемпионата
Футбол | 24 августа 2025, 01:32 0
Стало известно, почему Трубин не играл за Бенфику в матче чемпионата
Стало известно, почему Трубин не играл за Бенфику в матче чемпионата

Лиссабонский клуб разгромил «Тонделу» в поединке третьего тура

Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Футбол | 23.08.2025, 21:36
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23.08.2025, 08:22
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 19
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 2
Футбол
Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»
Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»
22.08.2025, 00:40 1
Бокс
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем