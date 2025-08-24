Другие новости24 августа 2025, 03:56 |
ФОТО. В семье футболиста Кривбасса ожидается пополнение
Хорошая новость от Софии и Артура Микитишиных
София Микитишин поделилась трогательным фото с мужем Артуром Микитишиным, левым вингером «Кривбасса».
Пара позирует босиком в домашней атмосфере, глядя друг другу в глаза.
Черный топ Софии подчеркнул ее беременность, Артур был без футболки.
Пара ожидает рождения сына.
