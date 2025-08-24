ФОТО. В семье футболиста Кривбасса ожидается пополнение

София Микитишин поделилась трогательным фото с мужем Артуром Микитишиным, левым вингером «Кривбасса».

Пара позирует босиком в домашней атмосфере, глядя друг другу в глаза.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Черный топ Софии подчеркнул ее беременность, Артур был без футболки.

Пара ожидает рождения сына.