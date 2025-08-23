Испания23 августа 2025, 23:41 | Обновлено 23 августа 2025, 23:42
ВИДЕО. Барселона проиграла тайм Леванте 0:2, пропустив 2-й гол с пенальти
На 45+7-й минуте Хосе Моралес поразил ворота каталонцев и оформил гандикап в два мяча
23 августа 2025, 23:41 | Обновлено 23 августа 2025, 23:42
23 августа проходит матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.
Коллективы играют на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 45+7-й минуте хозяева поля забили второй гол и сделали счет 2:0, выиграв первый тайм.
Пенальти реализовал 38-летний Хосе Моралес. Рефери назначил 11-метровый из-за игры рукой Алехандро Бальде.
