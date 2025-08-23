Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 августа 2025, 23:41 | Обновлено 23 августа 2025, 23:42
ВИДЕО. Барселона проиграла тайм Леванте 0:2, пропустив 2-й гол с пенальти

На 45+7-й минуте Хосе Моралес поразил ворота каталонцев и оформил гандикап в два мяча

23 августа проходит матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.

Коллективы играют на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 45+7-й минуте хозяева поля забили второй гол и сделали счет 2:0, выиграв первый тайм.

Пенальти реализовал 38-летний Хосе Моралес. Рефери назначил 11-метровый из-за игры рукой Алехандро Бальде.

Хосе Луис Моралес видео голов и обзор пенальти Леванте Барселона Леванте - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
