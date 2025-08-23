Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тимбер встал в один ряд с Бергкампом, Овермарсом и Ван Перси
Англия
23 августа 2025, 22:30 |
92
0

Тимбер встал в один ряд с Бергкампом, Овермарсом и Ван Перси

Нидерландский защитник пополнил один интересный бомбардирский рейтинг «Арсенала»

23 августа 2025, 22:30 |
92
0
Тимбер встал в один ряд с Бергкампом, Овермарсом и Ван Перси
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрриен Тимбер

В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.

Дублем и результативной передачей в матче отметился нидерландский защитник Юрриен Тимбер.

Последним защитником лондонского «Арсенала», который совершил 3 результативных действия за матч АПЛ, был Начо Монреаль в 2018 году (против «Кристал Пэлас»).

Тимбер стал четвертым игроком из Нидерландов, который отличился дублем за «Арсенал».

Нидерландские футболисты, которые делали дубль за Арсенал

  • Деннис Бергкамп
  • Марк Овермарс
  • Робин ван Перси
  • Юрриен Тимбер
По теме:
Букайо Сака забил свой очередной гол на Эмирейтс Стедиум
Дубль Дьокереша, потеря суперзвезд. Арсенал разгромил новичка в АПЛ
15-летний игрок вышел в составе Арсенала. И не стал рекордсменом АПЛ
Лидс Арсенал Лондон статистика Английская Премьер-лига Юрриен Тимбер Начо Монреаль Деннис Бергкамп Марк Овермарс Робин ван Перси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Футбол | 23 августа 2025, 00:40 2
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро

Каталонцы нацелились на Альвареса и Бастиони

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23 августа 2025, 08:22 1
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби

Артем осудил фол от Вивчаренко

Лунин услышал вердикт Реала на следующий матч против своей бывшей команды
Футбол | 23.08.2025, 22:02
Лунин услышал вердикт Реала на следующий матч против своей бывшей команды
Лунин услышал вердикт Реала на следующий матч против своей бывшей команды
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23.08.2025, 07:17
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Водные виды | 23.08.2025, 17:10
Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 18
Футбол
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 35
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем