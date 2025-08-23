Тимбер встал в один ряд с Бергкампом, Овермарсом и Ван Перси
Нидерландский защитник пополнил один интересный бомбардирский рейтинг «Арсенала»
В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.
Дублем и результативной передачей в матче отметился нидерландский защитник Юрриен Тимбер.
Последним защитником лондонского «Арсенала», который совершил 3 результативных действия за матч АПЛ, был Начо Монреаль в 2018 году (против «Кристал Пэлас»).
Тимбер стал четвертым игроком из Нидерландов, который отличился дублем за «Арсенал».
Нидерландские футболисты, которые делали дубль за Арсенал
- Деннис Бергкамп
- Марк Овермарс
- Робин ван Перси
- Юрриен Тимбер
Jurrien Timber is the first Arsenal defender to be directly involved in 3+ goals in a Premier League game since Nacho Monreal vs. Crystal Palace in January 2018. ⚽️⚽️🅰️ pic.twitter.com/qudmChqwFp— Squawka (@Squawka) August 23, 2025
🇳🇱 Dutch players to score a brace for Arsenal:— playmakerstats (@playmaker_EN) August 23, 2025
▪️Dennis Bergkamp
▪️Marc Overmars
▪️Robin van Persie
▪️Jurrien Timber🆕#AFC pic.twitter.com/CMNUC5Fgrn
