Италия
23 августа 2025, 22:32 |
Известна оценка Попова за дубль в ворота Падовы

Украинский нападающий провел на поле 62 минуты

Известна оценка Попова за дубль в ворота Падовы
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

В субботу, 23 августа, состоялся матч первого тура итальянской Серии B между «Эмполи» и «Падовой».

Встречу принимал стадион «Карло Кастеллани» в городе Эмполи. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозеява поля добыли победу со счетом 3:1.

Лучшим игроком матча был признан украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов. он вышел на поле со скамьи запасных на 28-й минуте и оформил победный дубль. Статистический портал SofaScore оценил игру форварда в 9.4 баллов.

Ранее 18-летний украинский форвард оформил дубль в Серии B.

