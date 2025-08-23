Известна оценка Попова за дубль в ворота Падовы
Украинский нападающий провел на поле 62 минуты
В субботу, 23 августа, состоялся матч первого тура итальянской Серии B между «Эмполи» и «Падовой».
Встречу принимал стадион «Карло Кастеллани» в городе Эмполи. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
Хозеява поля добыли победу со счетом 3:1.
Лучшим игроком матча был признан украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов. он вышел на поле со скамьи запасных на 28-й минуте и оформил победный дубль. Статистический портал SofaScore оценил игру форварда в 9.4 баллов.
Ранее 18-летний украинский форвард оформил дубль в Серии B.
