Англия23 августа 2025, 20:59 | Обновлено 23 августа 2025, 21:09
317
1
ФОТО. Топ-новичок Арсенала Дьекереш забил первый гол в АПЛ
Виктор оформил гол в ворота Лидса
23 августа 2025, 20:59 | Обновлено 23 августа 2025, 21:09
317
1
На старте второго тайма матча АПЛ между Арсеналом и Лидсом счет 3:0 в пользу лондонской команды сделал Виктор Дьекереш.
Шведский новичок оформил свой первый мяч в официальных матчах за Арсенал. Дьекереш красиво сместился с фланга в центр штрафной и забил гол.
Летом клуб заплатил за футболиста 63 миллиона евро.
Арсенал последние годы имел проблемы из-за отсутствия центрфорварда.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 августа 2025, 07:17 20
Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым
Бокс | 23 августа 2025, 00:58 0
Британец похвалил Мозеса Итауму
Футбол | 23.08.2025, 20:15
Футбол | 23.08.2025, 08:43
Футбол | 23.08.2025, 16:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Оце форвард. Не те що Довбік.
Популярные новости
22.08.2025, 07:14 3
22.08.2025, 11:32 111
22.08.2025, 09:46 18
23.08.2025, 04:23
22.08.2025, 07:43 52
21.08.2025, 22:06
23.08.2025, 05:12 2
22.08.2025, 05:56 2