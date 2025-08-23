ФОТО. Топ-новичок Арсенала Дьекереш забил первый гол в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 августа 2025, 20:59 | Обновлено 23 августа 2025, 21:09
Виктор оформил гол в ворота Лидса

Getty Images/Global Images Ukraine

На старте второго тайма матча АПЛ между Арсеналом и Лидсом счет 3:0 в пользу лондонской команды сделал Виктор Дьекереш.

Шведский новичок оформил свой первый мяч в официальных матчах за Арсенал. Дьекереш красиво сместился с фланга в центр штрафной и забил гол.

Летом клуб заплатил за футболиста 63 миллиона евро.

Арсенал последние годы имел проблемы из-за отсутствия центрфорварда.

Арсенал Лондон Виктор Дьекереш Лидс Английская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
