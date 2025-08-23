Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 августа 2025, 15:45
Помог Забарный. Борнмут провел рекордное трансферное лето на 230 млн

Клуб заработал нереальные деньги

Помог Забарный. Борнмут провел рекордное трансферное лето на 230 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Клуб АПЛ Борнмут оформил рекордное для себя лето в плане трансферов на выход – клуб заработал 229,3 миллиона евро на продаже игроков.

Больше всех принес украинец Илья Забарный, который даже без учета бонусов позволил Борнмуту получить 63 миллиона евро.

При этом клуб не только установил свой трансферный рекорд по продажам за одно трансферное окно, но и стал только седьмым представителем АПЛ, который за одно лето заработал 150+ миллионов евро.

Продажи Борнмута летом 2025 года

Илья Забарный – 63 млн евро
Дин Хейсен – 62,5
Милош Керкез – 46,9
Данго Уаттара – 42,8
Джейдон Энтони – 9,5
Марк Траверс – 4,6

Всего – 229,3 млн

Сообщается, что больше нынешним летом клуб никого продавать не будет, чтобы сохранить хотя бы некоторых лидеров. Предложений по Антуану Семеньо Борнмут не принимает.

Борнмут Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
naverland
Да уж все задняя линию ушла. Теперь чемпионшип.
ivankondrat96
Бормут добряче бабла накосив)
Андрей Попов
Тепер можна і до Чемпіоншипу повертатись😁
