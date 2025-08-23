Кубок Украины23 августа 2025, 12:24 |
Стали известны стартовые составы на матч Фазенда – Металлург Запорожье
Матч 1/32 Кубка Украины начнется в 13:00 по киевскому времени
23 августа 2025, 12:24 |
В субботу, 23 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.
Команды сыграют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Фазенда» – «Металлург» Запорожье:
