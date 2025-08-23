Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч Фазенда – Металлург Запорожье
Кубок Украины
23 августа 2025, 12:24 |
113
0

Стали известны стартовые составы на матч Фазенда – Металлург Запорожье

Матч 1/32 Кубка Украины начнется в 13:00 по киевскому времени

23 августа 2025, 12:24 |
113
0
Стали известны стартовые составы на матч Фазенда – Металлург Запорожье
ФК Металлург

В субботу, 23 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.

Команды сыграют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Фазенда» – «Металлург» Запорожье:

По теме:
Олимпия – Вильхивцы. Видео голов и обзор матча Кубка Украины (обновляется)
Пробой и ЛНЗ определялись с составами на матч 1/32 Кубка Украины
Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Металлург Запорожье Кубок Украины по футболу Фазенда Черновцы стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22 августа 2025, 20:12 8
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста

22 августа состоялись первые четыре матча этой стадии Кубка Украины

Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А
Футбол | 23 августа 2025, 11:00 1
Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А
Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А

Внутри – итоговая таблица чемпионата. Довбику и Малиновскому она бы не понравилась

Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Бокс | 23.08.2025, 00:02
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Футбол | 23.08.2025, 08:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
21.08.2025, 22:52 38
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 14
Футбол
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
21.08.2025, 22:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем