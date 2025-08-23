Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Перешел в скромный клуб-дебютант ради топ-модели. Настоящая любовь
Другие новости
23 августа 2025, 03:05 |
278
0

ФОТО. Перешел в скромный клуб-дебютант ради топ-модели. Настоящая любовь

Кевин Трапп выбирает Изабель Гулар

23 августа 2025, 03:05 |
278
0
ФОТО. Перешел в скромный клуб-дебютант ради топ-модели. Настоящая любовь
Instagram. Кевин Трапп и Изабель Гулар

Переход Кевина Траппа в «Париж» стал настоящим сюрпризом летнего трансферного рынка.

После шести лет в «Айнтрахте» и победы в Лиге Европы-2022 вратарь решил присоединиться к клубу, вернувшемуся в Лигу 1 после 46-летнего отсутствия.

Важную роль сыграла его жена, бразильская модель Изабель Гулар, которая живет в Париже.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Французские СМИ сообщают, что Трапп получил выгодное предложение и после окончания карьеры может стать лицом бренда Louis Vuitton, владельцы которого являются акционерами клуба.

Для Траппа это не первый опыт во Франции: с 2015 по 2019 год он играл за ПСЖ и выиграл несколько национальных трофеев.

По теме:
ФОТО. Лунин сделал своей жене роскошный подарок. Новый BMW
Стало известно, с кем Забарный уже подружился в ПСЖ
«Этого никогда не было». В Италии сообщили важные новости по поводу Довбика
фото lifestyle Кевин Трапп Париж ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22 августа 2025, 20:12 7
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста

22 августа состоялись первые четыре матча этой стадии Кубка Украины

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 13:35 21
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби

Артем Кравец больше не является советником президента столичного клуба

Моуринью объяснил, почему его клуб не смог забить Трубину в Лиге чемпионов
Футбол | 23.08.2025, 03:46
Моуринью объяснил, почему его клуб не смог забить Трубину в Лиге чемпионов
Моуринью объяснил, почему его клуб не смог забить Трубину в Лиге чемпионов
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Футбол | 22.08.2025, 07:58
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Еврокубковое посмешище
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
21.08.2025, 00:40
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем