ФОТО. Перешел в скромный клуб-дебютант ради топ-модели. Настоящая любовь

Переход Кевина Траппа в «Париж» стал настоящим сюрпризом летнего трансферного рынка.

После шести лет в «Айнтрахте» и победы в Лиге Европы-2022 вратарь решил присоединиться к клубу, вернувшемуся в Лигу 1 после 46-летнего отсутствия.

Важную роль сыграла его жена, бразильская модель Изабель Гулар, которая живет в Париже.

Французские СМИ сообщают, что Трапп получил выгодное предложение и после окончания карьеры может стать лицом бренда Louis Vuitton, владельцы которого являются акционерами клуба.

Для Траппа это не первый опыт во Франции: с 2015 по 2019 год он играл за ПСЖ и выиграл несколько национальных трофеев.