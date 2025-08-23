Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа видеотрансляции кубковых матчей
23 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
В этот игровой день запланировано 12 поединков.
Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа 2025
- 12:00. IRON Запорожье – Полтава
- 12:00. Олимпия Савинцы – Вильховцы
- 13:00. Денгофф Дениховка – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 13:00. Агротех Тишковка – Эпицентр Каменец-Подольский
- 13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск
- 13:00. Фазенда Черновцы – Металлург Запорожье
- 14:00. Авангард Лозовая – Буковина Черновцы
- 14:00. Пробой Городенка – ЛНЗ Черкассы
- 14:00. Коростень / Агро-Нива – Верес Ровно
- 14:00. Горняк-Спорт – Тростянец
- 15:30. Скала 1911 Стрый – Подолье Хмельницкий
- 18:00. Левый Берег Киев – Кудровка
Видеотрансляция матчей
