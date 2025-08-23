Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
23 августа 2025, 10:01 | Обновлено 23 августа 2025, 10:12
Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа видеотрансляции кубковых матчей

Sport.ua

23 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день запланировано 12 поединков.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа 2025

  • 12:00. IRON Запорожье – Полтава
  • 12:00. Олимпия Савинцы – Вильховцы
  • 13:00. Денгофф Дениховка – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 13:00. Агротех Тишковка – Эпицентр Каменец-Подольский
  • 13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск
  • 13:00. Фазенда Черновцы – Металлург Запорожье
  • 14:00. Авангард Лозовая – Буковина Черновцы
  • 14:00. Пробой Городенка – ЛНЗ Черкассы
  • 14:00. Коростень / Агро-Нива – Верес Ровно
  • 14:00. Горняк-Спорт – Тростянец
  • 15:30. Скала 1911 Стрый – Подолье Хмельницкий
  • 18:00. Левый Берег Киев – Кудровка

Видеотрансляция матчей

12:00. IRON Запорожье – Полтава

12:00. Олимпия Савинцы – Вильховцы

13:00. Денгофф Дениховка – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:00. Агротех Тишковка – Эпицентр Каменец-Подольский

13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск

13:00. Фазенда Черновцы – Металлург Запорожье

14:00. Авангард Лозовая – Буковина Черновцы

14:00. Пробой Городенка – ЛНЗ Черкассы

14:00. Коростень / Агро-Нива – Верес Ровно

14:00. Горняк-Спорт – Тростянец

15:30. Скала 1911 Стрый – Подолье Хмельницкий

18:00. Левый Берег Киев – Кудровка

Кубок Украины по футболу смотреть онлайн IRON Запорожье Полтава Вильхивцы Олимпия Савинцы Денгофф Прикарпатье Ивано-Франковск Агротех Тишковка Черноморец Одесса Эпицентр Каменец-Подольский Заря Луганск Фазенда Черновцы Металлург Запорожье Авангард Лозовая Буковина Черновцы Пробой Городенка ЛНЗ Черкассы Коростень Верес Ровно Горняк-Спорт Тростянец Скала 1911 Стрый Подолье Хмельницкий Левый Берег Киев Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
