Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день запланировано 12 поединков.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа 2025

12:00. IRON Запорожье – Полтава

12:00. Олимпия Савинцы – Вильховцы

13:00. Денгофф Дениховка – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:00. Агротех Тишковка – Эпицентр Каменец-Подольский

13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск

13:00. Фазенда Черновцы – Металлург Запорожье

14:00. Авангард Лозовая – Буковина Черновцы

14:00. Пробой Городенка – ЛНЗ Черкассы

14:00. Коростень / Агро-Нива – Верес Ровно

14:00. Горняк-Спорт – Тростянец

15:30. Скала 1911 Стрый – Подолье Хмельницкий

18:00. Левый Берег Киев – Кудровка

Видеотрансляция матчей

