Арсенал наконец-то подписал форварда: хватит ли этого для чемпионства?

Три года, три чемпионские гонки, три финиша на втором месте. После того, как в каждом из последних трех сезонов «Арсенал» терпел неудачу в борьбе за титул, все в клубе искренне надеются, что этот год будет другим.

Микель Артета построил в Лондоне хорошую команду, которую очень сложно победить, но ему так и не удалось вывести ее на тот уровень, который позволит выиграть титул. Изменится ли что-то в этом сезоне? В клубе считают, что да, учитывая активность «канониров» на трансферном рынке. Но остаются вопросы, которые, возможно, определят новую кампанию для «Арсенала».

Дьекереш – решение проблемы?

Существует мнение, что для борьбы за титул «Арсеналу» не хватало лишь одного – забивного форварда. В каждом из последних трех сезонов «канониры» финишировали вторыми, не имея в атаке классического нападающего. Поэтому подписание центрфорварда, способного забить 20 голов за сезон, должно было стать решением проблемы. И лондонцы подписали одного самых результативных нападающих Европы за последние пару лет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Виктор Дьекереш забил 97 голов в 102 матчах за 2 года в «Спортинге». Эти цифры доказывают, что швед может забивать. Вопрос в этом сезоне заключается в том, сможет ли 27-летний форвард быстро адаптироваться к АПЛ и применить свои навыки в более сильном чемпионате. Он практически не играл ни в одной из пяти ведущих европейских лиг должным образом, хотя в прошлом сезоне забил 6 голов в 8 матчах Лиги чемпионов.

Но даже если Дьекереш и станет забивать относительно стабильно, будет ли этого достаточно, чтобы победить «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в борьбе за титул? Очевидно, что большее количество голов увеличит шансы «Арсенала» на успех, но приход Дьекереша означает, что кто-то будет получать меньше игрового времени.

Таким игроком может стать Кай Хаверц, который, несмотря на свои ограниченные бомбардирские возможности, приносит команде большую пользу, особенно без мяча. Хотя немец и так пропустит какое-то время из-за травмы. «Канониры» заполучили нападающего, который забивает голы, но это еще не означает, что команда сразу же прибавит в игре настолько, чтобы выиграть титул.

Что важнее: атака или оборона?

После борьбы за титул в сезоне 2022/23, построенной на хаосе, импульсе и командном духе, футбол «Арсенала» в последние 2 года стал гораздо более контролируемым. Попытки «канониров» выиграть чемпионат во многом были обусловлены их мощной обороной. Возможно, самой мощной в АПЛ. Как известно, защита выиграет титулы, но лондонцы так и не стали чемпионами. Почему?

То, что у «Арсенала» не было забивного форварда, – это одно. Но у «канониров» также есть проблема в отсутствии баланса – они просто стали меньше атаковать. «Ливерпуль» стал чемпионом в прошлом сезоне, забив на 14 голов больше, чем кто-либо другой. «Манчестер Сити» выиграл титул годом ранее, забив 96 мячей — на 5 больше, чем любая другая команда. Сезон 2019/20 — единственный из последних восьми, в котором самая результативная команда не выиграла чемпионат.

«Арсенал» забил относительно скромные 69 голов в прошлой кампании. Это всего на 5 больше, чем у «Тоттенхэма», который финишировал 17-м. Кроме того, «канониры» снова слишком полагались на стандартные положения. Опасные моменты лондонцев со стандартов составили 27,4% от общего ожидаемого количества голов за весь сезон —это 6-й показатель в лиге. Можно сказать, что, если мяч попадает в ворота, неважно, как это произошло. Это будет справедливо.

Но можно также утверждать, что им нужно больше задействовать значительный атакующий потенциал своего состава. «Арсенал» занял 7-е место по xG с игры в прошлом сезоне, с показателем всего 43,1, уступив «Тоттенхэму» и лишь немного опередив «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» показал xG с игры 66,2. Возможно, более атакующий «Арсенал» избежал бы 14 ничьих в прошлом сезоне АПЛ (только у «Эвертона» было больше – 15). «Канониры» стали играть более прагматично – по результату. Но, возможно, им было бы лучше вернуться к версии сезона 2022/23.

Будут ли победы над середняками?

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Результаты лондонцев против команд из середины турнирной таблицы в прошлом сезоне оказались разочаровывающими. Они выиграли лишь 6 из 18 матчей против девяти команд, занявших места между 7-м и 15-м. Это была одна из главных причин провала «Арсенала» в чемпионской гонке. «Канониры» выиграли всего лишь 33,3% матчей против девяти команд из середины турнирной таблицы, потеряв много очков.

Лондонцам нужно гораздо лучше играть против середняков в текущем сезоне, более уверенно и смело. Усиление состава, которое они получили, поможет им, и это может сыграть решающую роль в победе над некоторыми непростыми командами из середины турнирной таблицы, против которых «Арсенал» потерпел неудачу в прошлом сезоне.

Главный тренер «Арсенала» отчаянно хочет завоевать чемпионский титул. Его команда достаточно хороша, чтобы выиграть самый важный и престижный трофей в Англии, но факт остается фактом: они еще не преодолели тот самый чемпионский рубеж. Кубок Англии 2020 года, со стартовым составом, состоящим из игроков, которые больше не играют в клубе, остается единственным значимым трофеем «канониров» (за исключением второстепенных Суперкубков) с момента прихода Артеты.

Под руководством испанца лондонцы добились огромного прогресса. От восьмых мест подряд в Премьер-лиге до стабильной борьбы за титул. Несомненно, он проделал исключительную работу. Однако появляется все больше мнений, что ему нужно что-то более ощутимое, чем вторые места и успешные кубковые выступления, чтобы закрепить достигнутый прогресс.

Возможно, руководство начнет терять терпение, если команда снова не сможет выиграть трофей в этом сезоне, особенно после больших трансферных вложений. Нынешняя команда «Арсенала» достаточно хороша для того чтобы претендовать на чемпионство. С другой стороны, она не является идеальной для борьбы за титул – это главная проблема.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst