Локомотив – Колос. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды играют на поле стадиона НТК им. В.М. Банникова в Киеве 22 августа
В пятницу, 22 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.
Команды играют на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.
Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Кубок Украины, 1/32 финала. 22 августа
Локомотив – Колос – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
События матча
