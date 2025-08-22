Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Локомотив Киев
22.08.2025 17:30 – 86 2 : 0
Колос Ковалевка
22 августа 2025, 18:59 |
Локомотив – Колос. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют на поле стадиона НТК им. В.М. Банникова в Киеве 22 августа

ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 22 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.

Команды играют на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/32 финала. 22 августа

Локомотив – Колос 0:0 (обновляется)

Видео голов:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
4’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
Кубок Украины по футболу Локомотив Киев Колос Ковалевка видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
